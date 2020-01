PŚ w Zakopanem. Aleksander Zniszczoł po kwalifikacjach. Wideo WIDEO |

- To jest długa strasznie skocznia i żeby odlecieć, przy takich warunkach, to trzeba naprawdę dobrze skoczyć na progu - powiedział Aleksander Zniszczoł, który zakwalifikował się do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich, w Zakopanem.