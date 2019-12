Skoki narciarskie. Maciej Kurzajewski dla Interii: Nasza tajną bronią miały być siedmiomilowe buty. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Każda z ekip mówi, że ma tajną broń. Naszą tajną bronią miały być siedmiomilowe buty szyte na zamówienie. Jak widać na razie nie przekłada się to ani na odległości, ani na miejsca zajmowane przez naszych zawodników. Czy to jest już jakiś kryzys? Myślę, że nie. Póki co potrzebny jest spokój - mówi w rozmowie z Interią dziennikarz TVP Sport Maciej Kurzajewski.