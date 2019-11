Maciej Kot po konkursach w Wiśle. Wideo WIDEO |

- Po paru minutach Piotrek wparował do szatni zły, chcąc dalej skakać. Chciał iść na drugą serię, był gotowy, by skakać, ale trochę mu do tego zabrakło - tak wypadek Piotra Żyły w Wiśle opisywał Maciej Kot.