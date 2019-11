Skoki. Cała prawda o nowych butach Stocha i spółki. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Mylące jest to, że dziennikarze zaczęli mówić, że to są cudowne buty i że one od razu będą nam dawać odległości - całą prawdę o nowych butach polskich skoczków wyjaśnił Adam Małysz.