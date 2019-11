Martin Schmitt: Spotkania z Małyszem to zawsze przyjemność. Wideo WIDEO |

- Z ogromnym sentymentem wspominam rywalizację z Adamem Małyszem. To było coś fantastycznego. W ostatnim czasie może nie mamy zbyt częstych okazji do spotkań i nie dzwonimy do siebie, ale zawsze podczas konkursów skoków udaje się nam chwilę porozmawiać. To dla mnie zawsze duża przyjemność - powiedział w rozmowie z Interią były mistrz świata indywidualnie i mistrz olimpijski w drużynie Niemiec Martin Schmitt.