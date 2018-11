Stoch zaczął jak nigdy. Dobry start polskich skoczków. Wideo

Po weekendzie w Kuusamo polscy skoczkowie mają powody do radości. W szczególności Kamil Stoch, który ten sezon rozpoczął jak nigdy dotąd. Lider naszej kadry jest drugi w klasyfikacji generalnej PŚ i traci do prowadzącego Ryoyu Kobayashiego 70 punktów. Cieszy także postawa Piotra Żyły, który jest obecnie trzeci ze stratą 45 punktów do Stocha.