Żyła znów wlał nadzieję w serca kibiców. Kraft zrobił coś niesamowitego

Za nami pierwsza seria treningowa przed kwalifikacjami do trzeciego konkursu Turnieju Czterech Skoczni. Tym razem zawody odbywają się w austriackim Innsbrucku, który do tej pory dość dobrze kojarzył się polskim kibicom skoków narciarskich. Najlepiej zaprezentował się Piotr Żyła, który skoczył 121 metrów. Dobre wrażenie po sobie pozostawili również Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł. Pozostali będą mieli sporo do poprawy. Najlepszym ze wszystkich okazał się Stefan Kraft, który nie dał szans rywalom.