Życiowy występ polskiego skoczka w Turnieju Czterech Skoczni. Czeka na debiut w MŚ

Aleksander Zniszczoł rozkręcał się na Turnieju Czterech Skoczni z konkursu na konkurs. W Oberstdorfie nie awansował do serii finałowej, ale potem punktował w każdym z konkursów.

W ostatnim w Bischofshofen zajął 16. miejsce. To była najwyższa lokata w sezonie i najlepszy wynik Polaków w tych zawodach. Dla Zniszczoła to była także turniejowa życiówka. To było dla niego najwyższe miejsce w historii startów w niemiecko-austriackiej imprezie w pojedynczym konkursie.