Zwrot akcji po TCS? Niebywały prognostyk dla Niemców. Padają słowa o Polakach

Jeszcze w Oberstdorfie skakali dobrze. Z kolei w Ga-Pa spisywali się nieźle. Aczkolwiek gdyby stworzyć do tego wykres, to widać, że Niemcy powoli słabną. Może to rywale zaczęli poprawiać formę, a oni zaczęli łapać zadyszkę. Byłoby to raczej niemożliwe, gdyby przez całą prezentowali najwyższy poziom. Myślę, że nie ma powodów w sprzęcie, bo przecież przepisy się nie zmieniły podczas Turnieju Czterech Skoczni

~ zaznaczył były zawodnik, a obecine ekspert Jakub Kot w rozmowie z "WP.SportoweFakty".