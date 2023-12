Znany skoczek otwiera się po rodzinnym dramacie. "Teraz skaczę dla niego"

Pierwsze Święta Bożego Narodzenia bez dziadka były dziwne. Dużo o nim myślałem. To był facet, do którego dzwoniłem po każdym konkursie. Był najbardziej oddanym fanem i najbardziej dumnym ze wszystkich. Na szczęście przeżył mnóstwo dobrej zabawy. (...) Po raz pierwszy widziałem, jak dziadek płakał, kiedy w 2018 roku zdobyłem medale olimpijskie w Pjongczangu. Żył i oddychał moją karierą w ostatnich latach. Można by pomyśleć, że dzięki temu przeżył jeszcze kilka lat. Chciał zobaczyć, dokąd to poszło. Wytrzymał najdłużej. Był silnym mężczyzną

~ przyznał w rozmowie z Dagbladet.