"Zimna wojna" na Bergisel. Skandal z flagą. Polacy wycofali się z rywalizacji

Niemcy odczarują klątwę Turnieju Czterech Skoczni? Czekają na to ponad 20 lat. WIDEO

Kłótnia o flagę na Turnieju Czterech Skoczni. Wiele "ofiar"

Za kulisami było jednak wiele zamieszania, zwłaszcza w perspektywie następnych zimowych igrzysk olimpijskich w Squaw Valley (1960) . Głównym punktem spornym była symbolika. Poszło bowiem o flagę. Do tej pory Niemcy startowali pod jedną flagą. NRD marzyła jednak o własnej drużynie w igrzyskach . Ich zapędy zostały jednak ostudzone przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski . I wtedy się zaczęło.

Rozporządzenie to, które Republika Federalna uznała za prowokację, wkrótce doprowadziło do policyjnych środków zaradczych, co miało bezpośredni wpływ także na rywalizację sportową. Jedną z pierwszych ofiar był Turniej Czterech Skoczni.