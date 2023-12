Zaskakujące wieści z obozu Niemców przed TCS. Chodzi o Horngachera. Odejdzie?

Podczas gdy "Biało-Czerwoni" walczą o awans do "TOP30" w zawodach PŚ, nasi zachodni sąsiedzi są liderami w klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów. Nie da się ukryć, że po ośmiu indywidualnych zawodach to rywale Polaków są upatrywani jako jedni z głównych faworytów do wygrania prestiżowego Turnieju Czterech Skoczni. A jak wiadomo, na pierwsze zwycięstwo swojego rodaka nasi zachodni sąsiedzi czekają już ponad 20 lat. Ostatni raz po Złotego Orła sięgnął wielki rywal Adama Małysza - Sven Hannawald. Jego tryumf miał miejsce w sezonie 2001/2002. I choć Niemcy mają nadzieje na przełamanie w rozgrywkach, to przed pierwszym konkursem szkoleniowiec kadry tonuje emocje i wskazuje na innych zawodników.