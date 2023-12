Zaskakujące słowa Thurnbichlera. Trener Polaków wskazał szanse na dobry wynik

Pierwszy konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie już w piątek 29 grudnia. Zobaczymy w nim aż sześciu Polaków, ale podopieczni trenera Thomasa Thurnbichlera nie zachwycili i zajęli dość odległe miejsce, co nie pozwala patrzeć na ich występ w optymizmem. Austriacki szkoleniowiec nieoczekiwanie znalazł jednak powody do lekkiej optymizmu i planuje znaleźć jak najkrótszą drogę do poprawy dyspozycji naszych skoczków.