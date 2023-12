Zaskakujące słowa Thomasa Thurnbichlera. Dawid Kubacki może nie wystąpić w Turnieju Czterech Skoczni

Skoki narciarskie. Dawida Kubacki może nie wystąpić w Turnieju Czterech Skoczni. Trener ma plan

Jeśli to będzie konieczne, to znajdziemy dobry plan dla Dawida na treningi w Polsce, a do kadry mógłby dołączyć na dalszą część Turnieju Czterech Skoczni albo na PolSKI Turniej. Na razie musimy jednak spokojnie poczekać na to, co się wydarzy. Na razie to jest tylko plan

Thomas Thurnbichler: - Dlaczego każdy mnie o to pyta (śmiech). Mamy w tym momencie taką sytuację, że Paweł Wąsek i Dawid Kubacki są chorzy i dlatego musimy trochę odczekać, by zobaczyć, jak rozwinie się choroba. Mam nadzieje, że najpóźniej do wieczora 25 grudnia będziemy mieli jasną sytuację. Turniej Czterech Skoczni to trudna impreza i trzeba być w pełni zdrowym. Oczywiście będziemy robić wszystko, by co dwaj skoczkowie wzięli udział w turnieju, ale jeśli to się nie uda, to mamy też innych dobrych skoczków w odwodzie. Na tej liście na pewno są Maciej Kot czy Kuba Wolny.