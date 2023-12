Zaskakująca ocena Thomas Thurnbichlera. Trener Polaków zauważył coś ważnego

Po pierwszej serii w Oberstdorfie wydawało się, że po raz kolejny odbywa się konkurs Pucharu Świata, w którym żaden z naszych zawodników nie zdoła zająć miejsca w czołowej dwudziestce. Co więcej, gdyby nie reguły KO, w finałowej rundzie w ogóle nie byłoby Dawida Kubackiego i Piotra Żyły. Ostatecznie na inaugurację TCS zapunktowało trzech Polaków, a Stoch w finałowej kolejce nareszcie skoczył na tyle dobrze, że był ze swojego skoku po prostu ucieszony .

Cieszę się, że mogłem zobaczyć uniesioną pięść zadowolonego Kamila. Widziałem coraz lepsze skoki także u Piotra i Dawida. Chłopaki robią co mogą, cały czas ciężko pracujemy. Cieszę się, że wszyscy trzej skakali lepiej w drugiej serii. Nie byli już tak daleko od czołówki. Jeśli będą wierzyć w swoje skoki, mogą odrobić te 6-7 metrów straty, jakie mają do najlepszych. Mam nadzieję, że zabiorą takie pozytywne myślenie na kolejne konkursy

Polacy ustępują rywalom? Pod tym względem lepsi są inni

- Da się zauważyć, że te kraje, które są mocne w narciarstwie alpejskim, są także szybkie na rozbiegu w skokach - to Szwajcaria, Austria, Niemcy. Musimy popracować nad prędkością na rozbiegu, bo jeśli ogólnie nie jesteśmy w formie, a dodatkowo ustępujemy innym także pod tym względem, wtedy robi się jeszcze trudniej. W czym tkwi problem? Prędkość na progu to zawsze mikst pozycji najazdowej i sprzętu. Tym razem widziałem jednak dobrą pozycję u moich zawodników. Prędkość powinna być więc lepsza, a skoro tak, to musimy zająć się tematem smarowania - powiedział Thurnbichler.