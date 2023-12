Zamieszanie w TCS. Jednak nie tylko Niemiec "podpadł", odsłaniają kulisy

Skoczkowie narciarscy wrócili po przerwie świątecznej do rywalizacji i przystąpili do walki o Złotego Orła w 72. Turnieju Czterech Skoczni. Na razie najlepiej prezentują się faworyci. Ku radości gospodarzy pierwszy konkurs wygrał Andreas Wellinger, który ponadto pierwszy raz tej zimy stanął na najwyższym stopniu podium . Co ciekawe, podopieczny Stefana Horngachera mógł w ogóle nie wziąć udziału w zawodach. Po kwalifikacjach, które zresztą wygrał, norweskie media zauważyły, że 28-latek miał dziurę w kombinezonie. Z wyjaśnieniami pospieszył kontroler sprzętu Pucharu Świata - Christian Kathol . Mężczyzna wyjawił, że nie otrzymał żadnych protestów od innych ekip, dlatego też skoczek uciekł od poważnych konsekwencji.