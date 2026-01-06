Partner merytoryczny: Eleven Sports

Żal patrzeć na Pawła Wąska. Co się stało z liderem kadry?

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Paweł Wąsek był liderem kadry polskich skoczków w ubiegłym sezonie. W tym idzie mu jak po grudzie. Aż żal patrzeć na to, jak wygląda skoczek z Ustronia. Tak, jakby nie było w nim życia, a na pewno nie ma w nim wiary w to, co robi. Niby w Bischofshofen nie wyglądało to wcale źle, ale jednak nie ma u Wąska radości ze skakania. Do tego wszystkiego z pewnością nie pomogła mu sytuacja z dyskwalifikacją w Innsbrucku.

Sportowiec ubrany w czerwoną kurtkę z logotypami sponsorów oraz zimową czapkę trzyma narty na ramieniu, w tle widoczny inny uczestnik oraz fragment infrastruktury zimowej.
Paweł WąsekGrzegorz MomotPAP

Po zmianie krojów kombinezonów Paweł Wąsek ma wielkie problemy z tym, by znowu skakać, jak w ubiegłym sezonie. Poprzedniej zimy był liderem polskiej kadry. Jako jedyny z Polaków stanął na podium konkursu w Lahti.

Ten sezon jest dla niego pasmem niepowodzeń. Wyjazd na igrzyska staje się powoli nierealny, choć jeszcze w marcu ubiegłego roku był pewniakiem.

"Wydarzenia": Nastolatkowie zbudowali skocznię narciarskąPolsat News

Paweł Wąsek bez wiary: wygląda to kiepsko, pomysł na moje skoki nie działa

Już w Innsbrucku przemówił przez niego wielki żal. Po raz pierwszy wyraził też zwątpienie w to, jaką podąża drogą.

- Dużo się staram zmieniać, ale mam wrażenie, że za każdym razem wychodzi to samo. Trudno mi nawet opisać to, jak to teraz wygląda. Tej zimy było wiele, nawet bardzo wiele pomysłów na moje skoki - mówił Wąsek jeszcze w Innsbrucku.

To w tym momencie skoczek, który nie ma sobie krzty wiary w to, co robi.

- Nie powiedziałbym, że nie jest źle. Raczej dalej wygląda to kiepsko. I tyle. Dalej pomysł na moje skoki nie działa - przyznał już w Bischofshofen.

Zapytany o to, czy nie ma dość rywalizacji na ten moment i czy może nie warto wybrać się na spokojny trening, by odbudować się na drugą część sezonu, odparł:

Na pewno chciałbym odpocząć. Nie tylko od skoków, ale w ogóle. Wyjazd na Turniej Czterech Skoczni bardzo mi się dłuży i bardzo męczy. Zdaję sobie jednak sprawę, że jak teraz odpuszczę, to będzie po ptakach.

Kwalifikacje wygrał Słoweniec Domen Prevc, który wyprzedził Austriaka Stephana Embachera. Trzeci był Jan Hoerl. Najlepszy z Polaków - Kacper Tomasiak był 14. Dwie pozycje niżej uplasował się Maciej Kot. Kamil Stoch zajął 18. miejsce, Dawid Kubacki 32., a Wąsek 35.

Z Bischofshofen - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Zobacz również:

Polski sztab w rozmowie z FIS w Innsbrucku
Turniej Czterech Skoczni

PZN wyda specjalne oświadczenie ws. afery na Turnieju Czterech Skoczni

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba
Młody skoczek narciarski w czerwonym kombinezonie, w okularach narciarskich, stoi za przezroczystą szybą trzymając narty, w tle widoczna panorama gór oraz miasta.
Paweł WąsekGrzegorz MomotPAP
Młody mężczyzna w czerwonej kurtce sportowej stoi przy niebieskim ogrodzeniu z napisem Innsbruck. W tle widoczne są niebieskie kontenery budowlane z numerami pokojów oraz oknami.
Paweł WąsekGrzegorz MomotPAP
Zawodnik w kombinezonie narciarskim z numerem 39 i goglami na głowie trzyma narty w rękach. W tle rząd ustawionych nart różnych marek opartych o ścianę.
Paweł WąsekGrzegorz MomotPAP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja