Wyciskacz łez na skoczni. Takiego Stocha i Kubackiego nie widzieliśmy. Król odszedł

W skrócie Kamil Stoch pożegnał się z Turniejem Czterech Skoczni, wzbudzając ogromne wzruszenie u siebie i innych zawodników.

Dawid Kubacki, jako ostatni rywal Stocha w tej imprezie, nie ukrywał emocji po wspólnym skoku.

Organizatorzy uhonorowali Stocha wyjątkowym pożegnaniem, wręczając mu kopię Złotego Orła i składając hołd przed publicznością.

Kamil Stoch pożegnał się z Turniejem Czterech Skoczni 18. miejscem w Bischofshofen. W pierwszej serii w parze wyeliminował kolegę z drużyny i przyjaciela Dawida Kubackiego. To był jego piąty polski rywal w systemie KO.

Obaj po skoku się wyściskali. Kubackiemu kompletnie nie przeszkadzało to, że przegrał ze starszym kolegą. Widać też było u niego duże wzruszenie.

Dawid Kubacki z trudem mógł coś mówić. Zamknął krąg

Zamknął pewien krąg na Turnieju Czterech Skoczni, bo był ostatnim rywalem Stocha w karierze w tej imprezie.

To był bardzo wzruszający moment bo... Nawet teraz, jak tak myślę o tej chwili, to ściska mnie za gardło, kiedy pomyślę, że tego już więcej nie będzie. Sporo razem przeżyliśmy. I tych trudnych chwil, i tych wspaniałych. Trochę się serce kraje. Na to się, jak widać, nie da przygotować. To trzeba przeżyć

- Jest tych emocji trochę. Teraz dopiero one uderzają we mnie, a przecież takich momentów jeszcze pewnie trochę - dodał.

Już kiedy na belce pojawił się Stoch, spiker prosił o uniesienie w górę wszystkich flag. Stąd ten aplauz przy skoku Polaka. Po wylądowaniu nasz zawodnik pomachał kibicom i pokłonił się, a to wszystko przy akompaniamencie utworu Back Street Boys "I Want It That Way".

Kamil Stoch: nie mam serca z betonu, więc były emocje

Organizatorzy TCS zadbali też o pożegnanie godne króla. Stoch został pożegnany i to bezpośrednio przed ceremonią dekoracji. Uklęknął przed nim spiker zawodów. Stoch otrzymał też pomniejszoną kopię Złotego Orła. Miał okazję też przemówić do kibiców. Wspaniały moment, w którym aż ciarki przechodziły po plecach.

Zrobiło się ckliwie. Przyznam, że ścisnęło mocno za gardło i oczy trochę się zaszkliły. Było i sentymentalnie, i podniośle. Cieszę się, że w taki sposób mogłem się pożegnać z Turniejem Czterech Skoczni. Oddałem najlepszy skok, jaki mogłem oddać w tym momencie

- Nie miałem problemu, by skoncentrować się na tym, co mam zrobić, ale też dotarło do mnie na belce, że to jest ostatni skok w turnieju. Słyszałem aplauz publiczności i ich wsparcie. Dotarł też do mnie głos spikera. Nie mam serca z betonu, więc były też emocje - dodał.

Stoch w Turnieju Czterech Skoczni zajął 19. miejsce. To jego najlepszy wynik od trzech lat. W przeszłości wygrywał tę imprezę trzy razy. Na koncie ma siedem zwycięstw w konkurach tej imprezy.

- Ten Złoty Orzeł był dla mnie trochę Świętym Graalem. Zawsze chciałem wygrać cały turniej, ale ciągle mi to umykało. Kiedy jednak pojechałem na tę imprezę z takim trochę dystansem i świadomością, że czuję się tak sobie, to nagle wszystko się odmieniło. I skok za skokiem szło dobrze. Mieliśmy wtedy świetną drużynę. Cieszę się, że byłem w tej złotej erze skoków w Polsce. Wykorzystałem to do maksimum i teraz z podniesioną głową mogę schodzić ze skoczni - zakończył.

A teraz ostatnie konkursy Stocha w Zakopanem...

Z Bischofshofen - Tomasz Kalemba, Interia Sport

