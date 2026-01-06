Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wyciskacz łez na skoczni. Takiego Stocha i Kubackiego nie widzieliśmy. Król odszedł

Tomasz Kalemba

Nie przypuszczałem, że na 74. Turnieju Czterech Skoczni przeżyjemy takie chwile wzruszenia. Organizatorzy niemiecko-austriackiej imprezy stanęli na wysokości zadania i oddali cześć Kamilowi Stochowi. W święto Trzech Króli nie zapomnieli o jednym z nich. Polak trzykrotnie zdobywał Złotego Orła i jest jednym z najlepszych skoczków narciarskich w historii. W Bischofshofen oddał swój ostatni skok w karierze w TCS. Kiedy przyszedł rozmawiać z dziennikarzami, w jego oczach było widać łzy. Takiego wzruszenia u 38-latka nie widzieliśmy chyba nigdy. Słowa przez zęby cedził też Dawid Kubacki.

Sportowiec w czerwonej kurtce stoi na tle skoczni narciarskiej, wokół rozmieszczone są liczne flagi różnych krajów oraz tablica ze sponsorami. W tle widoczne jest zimowe otoczenie i trybuny z kibicami.
Kamil StochGrzegorz MomotPAP

W skrócie

Kamil Stoch pożegnał się z Turniejem Czterech Skoczni 18. miejscem w Bischofshofen. W pierwszej serii w parze wyeliminował kolegę z drużyny i przyjaciela Dawida Kubackiego. To był jego piąty polski rywal w systemie KO.

Obaj po skoku się wyściskali. Kubackiemu kompletnie nie przeszkadzało to, że przegrał ze starszym kolegą. Widać też było u niego duże wzruszenie.

"Wydarzenia": Nastolatkowie zbudowali skocznię narciarskąPolsat News

Dawid Kubacki z trudem mógł coś mówić. Zamknął krąg

Zamknął pewien krąg na Turnieju Czterech Skoczni, bo był ostatnim rywalem Stocha w karierze w tej imprezie.

To był bardzo wzruszający moment bo... Nawet teraz, jak tak myślę o tej chwili, to ściska mnie za gardło, kiedy pomyślę, że tego już więcej nie będzie. Sporo razem przeżyliśmy. I tych trudnych chwil, i tych wspaniałych. Trochę się serce kraje. Na to się, jak widać, nie da przygotować. To trzeba przeżyć
mówił Kubacki, który miał mocno zaszklone oczy.

- Jest tych emocji trochę. Teraz dopiero one uderzają we mnie, a przecież takich momentów jeszcze pewnie trochę - dodał.

Już kiedy na belce pojawił się Stoch, spiker prosił o uniesienie w górę wszystkich flag. Stąd ten aplauz przy skoku Polaka. Po wylądowaniu nasz zawodnik pomachał kibicom i pokłonił się, a to wszystko przy akompaniamencie utworu Back Street Boys "I Want It That Way".

    Kamil Stoch: nie mam serca z betonu, więc były emocje

    Organizatorzy TCS zadbali też o pożegnanie godne króla. Stoch został pożegnany i to bezpośrednio przed ceremonią dekoracji. Uklęknął przed nim spiker zawodów. Stoch otrzymał też pomniejszoną kopię Złotego Orła. Miał okazję też przemówić do kibiców. Wspaniały moment, w którym aż ciarki przechodziły po plecach.

    Zrobiło się ckliwie. Przyznam, że ścisnęło mocno za gardło i oczy trochę się zaszkliły. Było i sentymentalnie, i podniośle. Cieszę się, że w taki sposób mogłem się pożegnać z Turniejem Czterech Skoczni. Oddałem najlepszy skok, jaki mogłem oddać w tym momencie
    mówił Stoch.

    - Nie miałem problemu, by skoncentrować się na tym, co mam zrobić, ale też dotarło do mnie na belce, że to jest ostatni skok w turnieju. Słyszałem aplauz publiczności i ich wsparcie. Dotarł też do mnie głos spikera. Nie mam serca z betonu, więc były też emocje - dodał.

    Stoch w Turnieju Czterech Skoczni zajął 19. miejsce. To jego najlepszy wynik od trzech lat. W przeszłości wygrywał tę imprezę trzy razy. Na koncie ma siedem zwycięstw w konkurach tej imprezy.

    - Ten Złoty Orzeł był dla mnie trochę Świętym Graalem. Zawsze chciałem wygrać cały turniej, ale ciągle mi to umykało. Kiedy jednak pojechałem na tę imprezę z takim trochę dystansem i świadomością, że czuję się tak sobie, to nagle wszystko się odmieniło. I skok za skokiem szło dobrze. Mieliśmy wtedy świetną drużynę. Cieszę się, że byłem w tej złotej erze skoków w Polsce. Wykorzystałem to do maksimum i teraz z podniesioną głową mogę schodzić ze skoczni - zakończył.

    A teraz ostatnie konkursy Stocha w Zakopanem...

    Z Bischofshofen - Tomasz Kalemba, Interia Sport

    Mężczyzna klęcząc trzyma za rękę kobietę ubranych w czerwone kurtki zimowe, wokół nich zgromadzeni ludzie fotografują i obserwują scenę, w tle ośnieżona skocznia narciarska i tłum kibiców.
    Pokłony spikera przed Kamilem StochemGrzegorz MomotPAP
    Sportowiec w kombinezonie narciarskim i kasku trzyma narty na ramieniu, idzie po terenie zawodów, wokół znajdują się inni ludzie oraz infrastruktura sportowa.
    Dawid KubackiGrzegorz MomotPAP
    Kamil Stoch
    Kamil StochEPA/ANNA SZILAGYIPAP

