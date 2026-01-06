Wyciskacz łez na skoczni. Takiego Stocha i Kubackiego nie widzieliśmy. Król odszedł
Nie przypuszczałem, że na 74. Turnieju Czterech Skoczni przeżyjemy takie chwile wzruszenia. Organizatorzy niemiecko-austriackiej imprezy stanęli na wysokości zadania i oddali cześć Kamilowi Stochowi. W święto Trzech Króli nie zapomnieli o jednym z nich. Polak trzykrotnie zdobywał Złotego Orła i jest jednym z najlepszych skoczków narciarskich w historii. W Bischofshofen oddał swój ostatni skok w karierze w TCS. Kiedy przyszedł rozmawiać z dziennikarzami, w jego oczach było widać łzy. Takiego wzruszenia u 38-latka nie widzieliśmy chyba nigdy. Słowa przez zęby cedził też Dawid Kubacki.
W skrócie
Kamil Stoch pożegnał się z Turniejem Czterech Skoczni 18. miejscem w Bischofshofen. W pierwszej serii w parze wyeliminował kolegę z drużyny i przyjaciela Dawida Kubackiego. To był jego piąty polski rywal w systemie KO.
Obaj po skoku się wyściskali. Kubackiemu kompletnie nie przeszkadzało to, że przegrał ze starszym kolegą. Widać też było u niego duże wzruszenie.
Dawid Kubacki z trudem mógł coś mówić. Zamknął krąg
Zamknął pewien krąg na Turnieju Czterech Skoczni, bo był ostatnim rywalem Stocha w karierze w tej imprezie.
To był bardzo wzruszający moment bo... Nawet teraz, jak tak myślę o tej chwili, to ściska mnie za gardło, kiedy pomyślę, że tego już więcej nie będzie. Sporo razem przeżyliśmy. I tych trudnych chwil, i tych wspaniałych. Trochę się serce kraje. Na to się, jak widać, nie da przygotować. To trzeba przeżyć
- Jest tych emocji trochę. Teraz dopiero one uderzają we mnie, a przecież takich momentów jeszcze pewnie trochę - dodał.
Już kiedy na belce pojawił się Stoch, spiker prosił o uniesienie w górę wszystkich flag. Stąd ten aplauz przy skoku Polaka. Po wylądowaniu nasz zawodnik pomachał kibicom i pokłonił się, a to wszystko przy akompaniamencie utworu Back Street Boys "I Want It That Way".
Kamil Stoch: nie mam serca z betonu, więc były emocje
Organizatorzy TCS zadbali też o pożegnanie godne króla. Stoch został pożegnany i to bezpośrednio przed ceremonią dekoracji. Uklęknął przed nim spiker zawodów. Stoch otrzymał też pomniejszoną kopię Złotego Orła. Miał okazję też przemówić do kibiców. Wspaniały moment, w którym aż ciarki przechodziły po plecach.
Zrobiło się ckliwie. Przyznam, że ścisnęło mocno za gardło i oczy trochę się zaszkliły. Było i sentymentalnie, i podniośle. Cieszę się, że w taki sposób mogłem się pożegnać z Turniejem Czterech Skoczni. Oddałem najlepszy skok, jaki mogłem oddać w tym momencie
- Nie miałem problemu, by skoncentrować się na tym, co mam zrobić, ale też dotarło do mnie na belce, że to jest ostatni skok w turnieju. Słyszałem aplauz publiczności i ich wsparcie. Dotarł też do mnie głos spikera. Nie mam serca z betonu, więc były też emocje - dodał.
Stoch w Turnieju Czterech Skoczni zajął 19. miejsce. To jego najlepszy wynik od trzech lat. W przeszłości wygrywał tę imprezę trzy razy. Na koncie ma siedem zwycięstw w konkurach tej imprezy.
- Ten Złoty Orzeł był dla mnie trochę Świętym Graalem. Zawsze chciałem wygrać cały turniej, ale ciągle mi to umykało. Kiedy jednak pojechałem na tę imprezę z takim trochę dystansem i świadomością, że czuję się tak sobie, to nagle wszystko się odmieniło. I skok za skokiem szło dobrze. Mieliśmy wtedy świetną drużynę. Cieszę się, że byłem w tej złotej erze skoków w Polsce. Wykorzystałem to do maksimum i teraz z podniesioną głową mogę schodzić ze skoczni - zakończył.
Z Bischofshofen - Tomasz Kalemba, Interia Sport