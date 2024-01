Od początku bieżącego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich Polacy radzą sobie słabo, a rywalizacja w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni zmieniła w tym temacie niewiele. Podopieczni Thomasa Thurnbichlera, jeśli już przebrną przez kwalifikacje, zajmują raczej dalekie lokaty i nie liczą się w walce o pierwszą dziesiątkę konkursów. Promyk nadziei pojawił się w Garmisch-Partenkirchen, gdzie skoczkowie startowali w nowych kombinezonach.

"Wykonaliśmy dobry ruch dotyczący naszego sprzętu. Nasi skoczkowie zaczęli skakać lepiej. Szczególnie Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł, którzy wykonali tu naprawdę dobrą pracę. Problem był z prędkością najazdową. Wiemy, dlaczego tak się stało. Nowa frezarka wycięła tutaj tory najazdowe w inny sposób. Narty firmy BWT i Fischer 'blokowały się w nich'. Zawsze ruszaliśmy tak jakby trzy belki startowe niżej od reszty świata. Widzę jednak, że nasze skoki są coraz lepsze, dlatego jestem zadowolony" - oceniał trener polskiej kadry w wideo dla PZN.

Jedynym, który zrezygnował z przetestowania nowego stroju, był Kamil Stoch . "Biorę taki sprzęt, w którym czuję się najlepiej i najpewniej. Taki też sprzęt wybrałem na konkurs" - tłumaczył cytowany przez Przegląd Sportowy Onet. Jego decyzja spotkała się ze zrozumieniem szkoleniowca.

To nie nowość w przypadku Kamila. Zdarzało się, że kiedy my skakaliśmy w kombinezonach od Meiningera, on pozostawał przy tych od firmy Eschler. On po prostu potrzebuje miększego kombinezonu i te właśnie takie są. Kamil ma też trochę inny styl skakania od pozostałych ~ - przypomniał.

Tak czy inaczej, skoczek zakwalifikował się do zawodów w Innsbrucku . W środę 3 stycznia zmierzy się w parze z Johannem Andre Forfangiem . O 12.00 rozpocznie się seria próbna, konkurs zaplanowano 1,5 godziny później. Tymczasem jeden z ekspertów spieszy ze słodko-gorzkimi informacjami dla Stocha...

Prawidłowe lądowanie Kamila Stocha, ale noty za styl niskie. "Niestety, widać, że metry wpływają na oceny"

Kamil Stoch, dzięki doświadczeniu zbieranemu przez wiele lat, wypracował własne sportowe rytuały i sposoby na to, by jego skoki - a zwłaszcza ich końcowa faza - wyglądały co najmniej poprawnie. Dostrzega to Edward Przybyła, międzynarodowy sędzia w zawodach pod egidą FIS.

Ekspert zwraca uwagę na fakt, że co prawda "Orzeł z Zębu" może nie oddaje bardzo dalekich skoków, ale za to lądowanie jest zawsze niemal bezbłędne. Mimo to punkty są nieraz niższe niż w przypadku zawodników, którzy kończą skok słabiej, ale za to osiągają wyższe odległości.

Niestety, widać, że metry wpływają na oceny. Najlepszym przykładem jest Kamil Stoch w obecnym sezonie, który co prawda skacze krótko, ale w bardzo dobrym stylu. Mimo wszystko dostaje niskie noty. Inny zawodnik za to ląduje dalej, ale bez telemarku i otrzymuje wyższe oceny. Osobiście nie potrafię tego zrozumieć. 36-latek jest jednym z tych, który jest krzywdzony notami za styl ~ - ocenia Przybyła w rozmowie z WP SportowymiFaktami.

Z jego wiedzy wynika, że istnieje niepisana zasada, wedle której zawodnik, który ląduje przed punktem konstrukcyjnym, nie powinien dostać noty wyższej niż 18. To nie do końca sprawiedliwe, bo czasem - przez wzgląd na silniejszy wiatr - właściwie nie ma możliwości oddania dalekiego skoku.

Dodatkowo nieraz może też zadziałać "magia nazwiska". Jemu na przykład nie bardzo podoba się lądowanie Karla Geigera, ale Niemiec i tak zwykle otrzymuje za nie dość dużo punktów.

"Zgodnie z przepisami podkurczone nogi oznaczają od pół do jednego punktu minusowego, a właśnie przez ostatnie metry w taki sposób leci Niemiec. Co prawda robi telemark, ale w sztywny sposób. W mojej opinii tutaj również powinien mieć odejmowane 'oczko' lub półtora. To powinno dawać notę w okolicy 18 punktów. A on dostaje 19 lub więcej" - podsumowuje Przybyła.

Kamil Stoch / AFP

Kamil Stoch ze Złotym Orłem / AFP