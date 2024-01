Andreas Wellinger jednak rzecz jasna nie zamierza składać broni. - Naprawdę lubię Bischofshofen. Mam nadzieję, że warunki tam będą dobre, a wówczas dwa i pół metra na dużej skoczni to tyle co nic - stwierdził niemiecki skoczek narciarskich w rozmowie z ZDF, odnosząc się do swojej straty do Ryoyu Kobayashiego. Dodał przy tym, że jest zadowolony ze skoków, jakie oddał podczas zawodów w Innsbrucku, choć nie miał szczęścia do warunków. - Wiedzieliśmy, że dzisiejszy konkurs może być loterią pod względem wiatru i niekoniecznie miałem najwięcej szczęścia przy drugim skoku - przyznał Andreas Wellinger.