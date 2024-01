Nie sądzę, żeby Kamil o tym myślał. To nie przebija się w jego wypowiedziach. A na ile sam poznałem go przez tyle lat, to nie sądzę. To jest charakter mistrza, to jest mistrz. I on chce wygrywać. Jeżeli będzie wygrywał, to te kolejne zwycięstwa same przyjdą. I myślę, że on tak do tego podchodzi. Trzeba dobrze wykonywać swoje zadanie, zaczyna sygnalizować, że przychodzi automatyzm, że skoki zaczynają być powtarzalne. To znaczy, że wraca ta dyspozycja i energia. Energia pozwala na eliminację błędów technicznych. Przy tym poziomie, jaki prezentuje Kamil, powoduje to, że zaczyna się przesuwać do przodu. I tak to w tej chwili powinno być w moim odczuciu. Kamil będzie już teraz coraz lepszy. Jeśli wróci do swojego poziomu, jego miejsce będzie w czołowej szóstce. I to na stałe

~ odpowiedział na to pytanie Apoloniusz Tajner