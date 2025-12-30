W takich chwilach rozgoryczenie zawsze jest ogromne. Szczególnie wśród kibiców, których rodak został pokrzywdzony.

Timi Zajc pierwotnie zajął miejsce na podium - drugie ex aequo z Danielem Tschofenigiem. Tym bardziej wieść o jego dyskwalifikacji z powodu nieprzepisowego kombinezonu była bolesna dla całej Słowenii.

Zwycięstwo Domena Prevca było dla nich powodem do radości i wielkiej dumy, ale dyskwalifikacja Timiego Zajca i fakt, że w jego miejsce na podium trafił Niemiec Felix Hoffmann, rzuciły na to wszystko dość spory cień.

- To była rutynowa kontrola czołowej szóstki. Zmierzyliśmy długość nogawki i okazała się za krótka o 3 mm - tłumaczył Mathias Hafele po dyskwalifikacji Zajca.

Słoweńcy są wściekli po dyskwalifikacji Zajca. Niemcy pod ostrzałem

W słoweńskich mediach rozpętała się burza. Tamtejsze portale poinformowały o dyskwalifikacji Zajca, a komentujący tę informację kibice nie ukrywali swojej wściekłości.

Wielu z nich zaczęła uderzać w organizatorów i Niemców, że ci "znowu wcisnęli swojego na podium.

- Ech, musieli dać Niemcowi miejsce na podium, ale coś wymyślić musieli. To nie pierwszy raz - brzmi najczęściej "lajkowany" komentarz pod postem portalu Siol.net.

- Przy następnej okazji będzie kolej na Prevca z dyskwalifikacją. Wszystko gotowe - dodaje inny słoweński kibic.

- Płaczę... Coś musi być nie tak. Gdyby to był Niemiec, wszystko byłoby ok - komentuje rozgoroczyna Słowenka.

W komentarzach często pojawiają się również określenia uznawane powszechnie za obraźliwe w stosunku do narodu niemieckiego.

Tomasz Kalemba na łamach Interii przypomniał, że to pierwsza tak spektakularna dyskwalifikacja w męskich skokach od czasu pamiętnej norweskiej afery na mistrzostwach świata w Trondheim.

Martin Schmitt natomiast tłumaczył, że ta trzymilimetrowa różnica nie dała Zajcowi wielkiej przewagi, ale jednak była to dłufość niezgodna z przepisami. Dodał, że zawsze istnieje duże ryzyko, kiedy kombinezony są "na limicie".

Timi Zajc podczas konkursu w Bad Mitterndorf-Tauplitz GEORG HOCHMUTH / APA / AFP AFP

Timi Zajc EPA/ANNA SZILAGYI PAP

Timi Zajc Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP