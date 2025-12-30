Wielka burza po Oberstdorfie. Niemcy pod ostrzałem. Zmasowany atak, kibice wściekli
Dyskwalifikacja Timiego Zajca, który w Oberstdorfie początkowo zajmował miejsce na podium, odbiła się bardzo szerokim echem. Szczególnie wśród Słoweńców, którzy są ogromnie oburzeni i nie mogą pogodzić się z tym, że ich rodak ostatecnie skończył bez zdobyczy punkotwej, a w jego miejsce na "pudle" znalazł się reprezentant Niemiec. Komentarze w mediach społecznościowych są pełne rozgoroczenia. Padają mocne słowa.
W takich chwilach rozgoryczenie zawsze jest ogromne. Szczególnie wśród kibiców, których rodak został pokrzywdzony.
Timi Zajc pierwotnie zajął miejsce na podium - drugie ex aequo z Danielem Tschofenigiem. Tym bardziej wieść o jego dyskwalifikacji z powodu nieprzepisowego kombinezonu była bolesna dla całej Słowenii.
Zwycięstwo Domena Prevca było dla nich powodem do radości i wielkiej dumy, ale dyskwalifikacja Timiego Zajca i fakt, że w jego miejsce na podium trafił Niemiec Felix Hoffmann, rzuciły na to wszystko dość spory cień.
- To była rutynowa kontrola czołowej szóstki. Zmierzyliśmy długość nogawki i okazała się za krótka o 3 mm - tłumaczył Mathias Hafele po dyskwalifikacji Zajca.
Słoweńcy są wściekli po dyskwalifikacji Zajca. Niemcy pod ostrzałem
W słoweńskich mediach rozpętała się burza. Tamtejsze portale poinformowały o dyskwalifikacji Zajca, a komentujący tę informację kibice nie ukrywali swojej wściekłości.
Wielu z nich zaczęła uderzać w organizatorów i Niemców, że ci "znowu wcisnęli swojego na podium.
- Ech, musieli dać Niemcowi miejsce na podium, ale coś wymyślić musieli. To nie pierwszy raz - brzmi najczęściej "lajkowany" komentarz pod postem portalu Siol.net.
- Przy następnej okazji będzie kolej na Prevca z dyskwalifikacją. Wszystko gotowe - dodaje inny słoweński kibic.
- Płaczę... Coś musi być nie tak. Gdyby to był Niemiec, wszystko byłoby ok - komentuje rozgoroczyna Słowenka.
W komentarzach często pojawiają się również określenia uznawane powszechnie za obraźliwe w stosunku do narodu niemieckiego.
Tomasz Kalemba na łamach Interii przypomniał, że to pierwsza tak spektakularna dyskwalifikacja w męskich skokach od czasu pamiętnej norweskiej afery na mistrzostwach świata w Trondheim.
Martin Schmitt natomiast tłumaczył, że ta trzymilimetrowa różnica nie dała Zajcowi wielkiej przewagi, ale jednak była to dłufość niezgodna z przepisami. Dodał, że zawsze istnieje duże ryzyko, kiedy kombinezony są "na limicie".