Wielka afera po konkursie skoków. Dziennikarze TVN przepraszają. "Jestem wkurzony"

1 stycznia to ważna data w kalendarzu skoków narciarskich. Tego dnia odbywa się tradycyjny noworoczny konkurs Turnieju Czterech Skoczni , wieńczący niemiecką część zmagań w prestiżowym cyklu. Tym razem najwięcej powodów do zadowolenia na Grosse Olympiaschanze miał Słoweniec Anze Lanisek, który zanotował swoje kolejne zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. Drugi był reprezentant Japonii - Ryoyu Kobayashi, a trzecie miejsce zajął Niemiec Andreas Wellinger, który utrzymał się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni.

Ci, którzy wybrali TVN , a nie antenę Eurosportu, by oglądać noworoczną rywalizację, długo musieli jednak czekać, by poznać ostateczny rezultat. Stacja przerwała bowiem transmisję z konkursu jeszcze przed ogłoszeniem zwycięzcy , nadając blok reklamowy. Dopiero po kilku minutach można było zobaczyć, że na najwyższym stopniu podium stanął właśnie Anze Lanisek. Ta sytuacja rozwścieczyła kibiców , którzy wyrażali swoją złość między innymi za pośrednictwem mediów społecznościowych.

~ można było przeczytać we wpisach fanów skoków narciarskich

Skoki narciarskie. Afera po noworocznym konkursie Turnieju Czterech Skoczni. Dziennikarze TVN zabrali głos

Temat wywołał ogromne poruszenie. Do sprawy odnieśli się później dziennikarze TVN pracujący przy skokach narciarskich - Sebastian Szczęsny oraz Damian Michałowski .

- Mogę tylko bardzo przeprosić #skijumpingfamily za to co się stało podczas transmisji - jak słyszę, czy też czytam - zejście z przekazu przed ogłoszeniem zwycięzcy. To absolutnie nie powinno mieć miejsca - napisał pierwszy z wymienionych.