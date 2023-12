Skoki narciarskie. Kamil Stoch dał nadzieję. Ważne słowa mistrza

- Teraz potrzebna jest u mnie duża konsekwencja w tym, co robię. Muszę trzymać się bardzo szczegółowo planu . Nie mogę dać ponieść się emocjom, bym nie robił nic ponad to, co trzeba. I trzeba czekać, aż to wszystko zaskoczy. Małymi krokami i prostymi środkami chcę dojść do dobrego skakania - przyznał.

Zapytany o to, czy czuje się na siłach, by wystąpić w Turnieju Czterech Skoczni, odparł: - Dla mnie jasne jest, że chciałbym startować w zawodach, by walczyć o najwyższe cele. Trzeba być jednak spokojnym i cofnąć się krok do tyłu, by zrobić dwa kolejne do przodu. Czuję się na siłach, by wystąpić w Turnieju Czterech Skoczni. W dalszym ciągu czuję w sobie energię. Fizycznie i mentalnie czuję się naprawdę bardzo dobrze. Czekam po prostu na to, by wszystko technicznie u mnie zagrało, żebym po prostu mógł cieszyć się dobrymi skokami.