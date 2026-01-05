Partner merytoryczny: Eleven Sports

Walka Stocha z Kubackim. Polacy już wiedzą, komunikat z Bischofshofen

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

74. Turniej Czterech Skoczni przeniósł się do Bischofshofen. W poniedziałkowych kwalifikacjach wzięło udział pięciu Polaków - Dawid Kubacki, Maciej Kot, Paweł Wąsek, Kamil Stoch oraz Kacper Tomasiak. Ostatecznie wszyscy biało-czerwoni uzyskali promocję do wtorkowego konkursu i błyskawicznie poznaliśmy nazwiska ich rywali w parach KO (lepszy z pary awansuje bezpośrednio do serii finałowej). Zobaczcie, z kim zmierzą się Polacy w Bischofshofen.

Dwóch skoczków narciarskich ubranych w kombinezony sportowe i kaski, po lewej zawodnik z numerem 23, po prawej z numerem 48, obaj na tle skoczni narciarskiej, skupieni przed startem.
Dawid Kubacki i Kamil StochIPA Sport/ABACA/Abaca/East News, Matthias Schrader/Associated Press/East NewsEast News

Po rywalizacji w Innsbrucku, najwięcej powodów do zadowolenia miał oczywiście Kacper Tomasiak, który zakończył konkurs na 8. miejscu. Pozostali z biało-czerwonych nadal walczą z nierówną formą i mają nadzieję wrócić na odpowiednie tory. Idealna okazja do tego narodziła się podczas kwalifikacji do zawodów w Bischofshofen.

Dawid Kubacki, jako pierwszy spośród z podopiecznych Macieja Maciusiaka, skoczył 122 metry, co dało mu pewną kwalifikację i 5. miejsce w momencie skoku. Tuż za nim na belce startowej usiadł Maciej Kot, który zaprezentował się o wiele lepiej, skacząc 130,5 metra. Taki wynik dał mu 2. pozycję.

Jako trzeci kwalifikację uzyskał Paweł Wąsek, jednak zanotował on najsłabszy skok spośród biało-czerwonych - 122 metry.

O pół metra bliżej, niż Maciej Kot, wylądował z kolei Kamil Stoch. Po nieudanym występie w Innsbrucku, kończący karierę lider reprezentacji Polski pokazał, że był to tylko wypadek przy pracy. Ta próba dała mu 4. miejsce.

Ostatecznie najlepszym z Polaków znów okazał się Kacper Tomasiak, który skoczył 130,5 metra, jednak wyższe noty sprawiły, że wyprzedził Macieja Kota i uplasował się na 4. miejscu.

Pary KO w Bischofshofen

Układ par po kwalifikacjach przyniósł Polakom dobrą i złą wiadomość. Pewni udziału w serii finałowej są dwaj Polacy - co wynika z polsko-polskich pojedynków. Kamil Stoch zmierzy się z Dawidem Kubacki, a Maciej Kot z Pawłem Wąskiem. Kacper Tomasiak z kolei powalczy z Włochem Alexem Insamem.

  • Kacper Tomasiak - Alex Insam
  • Maciej Kot - Paweł Wąsek
  • Kamil Stoch - Dawid Kubacki

Domen Prevc, który okazał się - po raz kolejny - najlepszy w kwalifikacjach, zmierzy się z Mackenzie Boyd-Clowesem. Kanadyjczyk w ostatnim czasie może kojarzyć się Polakom z atakiem na Piotra Żyłę.

Stephan Embacher zmierzy się z Amerykaninem Kevinem Bicknerem, a zamykający podium po kwalifikacjach Jan Hoerl walczyć będzie z Benjaminem Oestvoldem. 

Puchar Świata
Bischofshofen , HS142 (M), kwal.
05.01.2026
16:30
Zakończony
#ZawodnikPunkty
1.
avatarDomen Prevc (SVN)
159.2
2.
avatarStephan Embacher (AUT)
153.0
3.
avatarJan Hoerl (AUT)
149.9
4.
avatarDaniel Tschofenig (AUT)
146.2
Wszystko o zawodach

