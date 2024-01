U Niemców zaczął wyć alarm. W Innsbrucku doznawali dotkliwych porażek

To właśnie na tej magicznej skoczni na wzgórzu, górującym nad Innsbruckiem, z którego rozpościera się widok na pobliski cmentarz, szanse na triumf w Turnieju Czterech Skoczni często grzebali skoczkowie z Niemiec .

Tak było w 1999 roku z Martinem Schmittem , który wygrał dwa pierwsze konkursy u siebie, by w Innsbrucku zająć 13. miejsce. Po upadkach szanse na triumf grzebali Severin Freund (2016) i Richard Freitag (2018). W 2021 roku z nadzieją na triumf do stolicy Tyrolu przyjechał Karl Geiger , który był drugi w "generalce", ale na Bergisel wylądował na 16. pozycji.

Kamil Stoch: Udało mi się zrobić mały krok do przodu

Kamil Stoch: Udało mi się zrobić mały krok do przodu / Polsat Sport / Polsat Sport

TCS. Na "górze zagłady" działy się dziwne rzeczy. Wielka presja ciąży na Andreasie Wellingerze

Tym razem przed szansą wygrania Turnieju Czterech Skoczni stoi Andreas Wellinger . W połowie rywalizacji ma on niewielką przewagę nad Japończykiem Ryoyu Kobayashim i już znaczną nad Austriakiem Stefanem Kraftem . Niemcy czekają na końcowy triumf w tej imprezie już 22 lata , ale we wtorek na Bergisel włączył się alarm. Wszystko za sprawą Wellingera, który był dopiero 15. w kwalifikacjach, będąc najlepszym z Niemców.

Skocznia w Innsbrucku na "górze zagłady", jak nazywają ją Austriacy, jest niestety bardzo czuła na podmuchy wiatru. Te potrafią nieźle zamieszać. I właśnie we wtorek byliśmy świadkami takiego loteryjnego konkursu. Prognozy pogody są wprawdzie niezłe na środowy konkurs, ale trzeba pamiętać, że to są góry i w każdej chwili do gry może się włączyć właśnie wiatr.