Tysiące niemieckich flag i wiwaty na cześć Kamila Stocha. Tak pożegnali "króla"
To był jeden z najpiękniejszych i wzruszających momentów noworocznego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Dziesiątki tysięcy niemieckich, a wśród nich też sporo polskich, powiewało na skoczni olimpijskiej, kiedy swój ostatnio skok w tym miejscu w karierze oddawał Kamil Stoch. Nie zabrakło też wiwatów na cześć Polaka.
W skrócie
- Kamil Stoch oddał pożegnalny skok podczas Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen, żegnany przez tłumy kibiców i tysiące niemieckich flag.
- Pomimo zajęcia 20. miejsca w konkursie Stoch jest zadowolony ze swoich skoków i podkreśla, że odzyskał pewność siebie.
- Kacper Tomasiak był najlepszym z Polaków, zajmując ósme miejsce, a zwycięzcą noworocznego konkursu został Domen Prevc.
Kamil Stoch to trzykrotny triumfator Turnieju Czterech Skoczni. To jeden z najlepszych skoczków narciarskich w historii. W czwartek po raz ostatni w karierze, którą zakończy po sezonie, skakał w Garmisch-Partenkirchen.
Przed skokiem w drugiej serii spiker zapowiedział "Króla Kamila", a ten poleciał, choć nie tak daleko, jakby chciał. Mimo tego był zadowolony ze swoich skoków w noworocznym konkursie.
Kamil Stoch: fajnie pożegnałem się z kibicami
W Ga-Pa zajął 20. miejsce i w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni zajmuje 19. miejsce.
- Jestem zadowolony z obu noworocznych skoków, bo zrobiłem, co mogłem tego dnia. Czasami masz lepsze dni, wtedy wszystko idzie lżej, a czasami masz gorsze, a wtedy trzeba w te skoki włożyć więcej energii i koncentracji, a mimo tego nie idzie tak, jakby się chciało. I akurat w Ga-Pa przytrafił się ten gorszy dzień. Zrobiłem, co się dało i fajnie pożegnałem się z kibicami - mówił Stoch.
Dziesiątki tysięcy niemieckich flag poszły w górę. Tak wiwatowano Kamila Stocha
Zaraz po swoim skoku pozdrawiał on publikę, a po ogłoszeniu wyniku pokłonił się fanom. Spiker wtedy zaintonował wiwaty. On krzyczał: Kamil!, a publiczność odpowiadała: Stoch! I tak trzy razy. W tym momencie znowu wszystkie niemieckie flagi powędrowały w górę, a kibiców w Ga-Pa było ponad 20 tysięcy.
Patrzyłem z góry i widziałem całe morze kibiców na dole. Wtedy aż chce się skoczyć dobrze
Chwilę później skakał Austriak Manuel Fettner, który też kończy karierę po sezonie, ale w jego wypadku nie było już takiej euforii na widowni.
Kamil Stoch znowu na dobrej drodze
Stoch od początku TCS radzi sobie znacznie lepiej niż w ostatnich tygodniach.
- Moje skoki są już bardzo zbliżone do siebie. Różnią je dosłownie detale. Wszystkie jednak są na dobrym poziomie. Wiadomo, że one ciągle mogą być lepsze, ale - póki co - jest w porządku. Akceptuję to. Teraz na belkę siadam o wiele spokojniejszy, choć pikawa nadal trochę wali. Najważniejsze, że wiem, co mam zrobić, by skok był dobry - opowiadał 38-latek.
Noworoczny konkurs wygrał Domen Prevc. Dla niego to druga wygrana w tym turnieju. Słoweniec ma już 35 punktów przewagi nad drugim w klasyfikacji Austriakiem Janem Hoerlem.
Najlepszym z Polaków był Kacper Tomasiak, który był ósmy. Stoch zajął w konkursie 20. miejsce, a Maciej Kot był 23.
Z Garmisch-Partenkirchen - Tomasz Kalemba, Interia Sport