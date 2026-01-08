W debiutanckim sezonie Pucharu Świata Kacper Tomasiak spisuje się znakomicie i bez żadnych wątpliwości wyrósł na lidera polskiej kadry. Zaledwie 18-letni skoczek regularnie punktuje, notuje najlepsze wyniki wśród "Biało-Czerwonych" i potwierdza swoją wysoką dyspozycję zarówno w konkursach indywidualnych, jak i w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Forma Tomasiaka sprawiła, że dziś jest on nie tylko największą nadzieją polskich skoków, ale także zdecydowanie najlepszym Polakiem tego sezonu pod względem sportowym i finansowym.

Bardzo dobrze młody zawodnik zaprezentował się również w Turnieju Czterech Skoczni. W prestiżowej imprezie Tomasiak był najrówniejszym z Polaków i zakończył zmagania na 12. miejscu w klasyfikacji generalnej. To wynik, który w kontekście jego wieku i pierwszego pełnego sezonu w elicie należy uznać za ogromny sukces. Podczas gdy bardziej doświadczeni koledzy z kadry mieli spore problemy z regularnością, 18-latek potrafił odnaleźć się na trudnych skoczniach w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen, Innsbrucku i Bischofshofen.

Kacper Tomasiak zarobił niemałe pieniądze w Turnieju Czterech Skoczni

Dobre wyniki przełożyły się na konkretne pieniądze. Kacper Tomasiak w trakcie Turnieju Czterech Skoczni zarobił łącznie 12 050 euro, co daje około 50,7 tys. złotych. To zdecydowanie najlepszy rezultat finansowy spośród wszystkich polskich skoczków. Co więcej, jego zarobki w tym sezonie - a więc 40,5 tys. euro (około 170 tys. złotych) - są wyższe niż łączne premie Dawida Kubackiego, Piotra Żyły, Macieja Kota i Pawła Wąska razem wziętych. Panowie bowiem w Pucharze Świata zarobili do tej pory łącznie 33,3 tys. euro, a więc około 140,2 tys. złotych. Różnica jest wyraźna i doskonale obrazuje, jak bardzo Tomasiak odstaje obecnie poziomem od reszty kadry.

Dla porównania, światową finansową karuzelę napędza Domen Prevc, który po triumfie w 74. edycji Turnieju Czterech Skoczni zgarnął 100 tys. euro i ma już na koncie 297,3 tys. euro (około 1,25 mln złotych). Za Słoweńcem plasują się Ryoyu Kobayashi i Ren Nikaido, którzy dopiero przekroczyli granicę 100 tys. euro. Na tle światowej czołówki zarobki Tomasiaka są skromniejsze, ale w polskich realiach to i tak naprawdę imponujący wynik. Warto pamiętać, że oficjalne premie FIS to tylko część dochodów skoczków, bo najlepsi mogą liczyć także na lukratywne kontrakty sponsorskie.

Kacper Tomasiak URS FLUEELER East News

Kacper Tomasiak PZN materiały prasowe

Kacper Tomasiak LUKASZ KALINOWSKI East News