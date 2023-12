To nie był udany początek sezonu dla polskich skoczków . Panowie podczas inauguracji Pucharu Świata w Ruce spisali się mocno poniżej oczekiwań, a w kolejnych tygodniach, mimo wprowadzenia wielu zmian, niewiele się zmieniło. Thomas Thurnbichler po głębokiej analizie obecnej sytuacji swoich podopiecznych, na kilka dni przed 72. Turniejem Czterech Skoczni postanowił zwolnić swojego asystenta Marka Noelke , którego współpraca ze skoczkami nie układała się w ostatnim czasie najlepiej.

W rozmowie z portalem "WP SportoweFakty" o kulisach decyzji podjętej przez trenera Thomasa Thurnbichlera opowiedział szczegółowo Jan Winkiel, sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego. "Nie było żadnych nieporozumień. Rozstanie nastąpiło w dobrej atmosferze. To nie jest tak, że Mark się już nie nadawał do swojej roli. Po prostu wyczerpała się pewna forma współpracy. Mark sam to zrozumiał, z nikim się nie kłócił i zaakceptował decyzję Thomasa" - oznajmił.