Turniej Czterech Skoczni. Zdecydowany ruch trenera Polaków Thomasa Thurnbichlera

Trener "Biało-Czerwonych" sam zdradził natomiast, jakie obowiązki wziął na siebie Wojciech Topór, który dołączył do sztabu reprezentacji Polski, by pomóc naszym skoczkom wrócić do formy. - To jasne, że jeśli ktoś w zespole zostaje wymieniony, to ktoś, kto wchodzi do niego za tę osobę, nie będzie pracował jeden do jednego tak samo. Wojciech Topór sprawuje rolę klasycznego asystenta trenera. Jest ze mną na wieży trenerskiej, analizuje skoki i trenuje zawodników w trakcie sesji fizycznych i poświęconych technice. Przejmuje zatem sporą część obowiązków, które do tej pory na głowie miał Marc. Choćby sprawy organizacyjne. Ja za to zajmuję się znów w pełni planami treningowymi zawodników - powiedział.