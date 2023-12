Trzęsienie ziemi na Turnieju Czterech Skoczni. Gwiazdor nie wytrzymał. I ogłasza: "To koniec"

Halvor Egner Granerud - triumfator poprzedniej edycji Turnieju Czterech Skoczni - w piątkowym konkursie PŚ Oberstdorfie nie zdołał przebrnąć przez pierwszą serię. Po konkursie Norweg nie przebierał w słowach. - To dla mnie koniec Turnieju Czterech Skoczni - ogłosił. I dodał, że najchętniej wróciłby do domu i oddał się treningom. - To było małe trzęsienie ziemi - zaznaczają norwescy eksperci patrząc na to, co stało się z najlepszym skoczkiem minionego sezonu.