W skrócie Domen Prevc zwyciężył w inauguracyjnym konkursie 74. Turnieju Czterech Skoczni, potwierdzając dominację w tym sezonie.

Timi Zajc został zdyskwalifikowany z powodu nieprzepisowego kombinezonu, co wywołało ogromne emocje i trzęsienie ziemi w Oberstdorfie.

Dyskwalifikacja Słoweńca umożliwiła Felixowi Hoffmannowi awans na podium, a całą sytuację skomentował ekspert Martin Schmitt.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Słoweniec Timi Zajc w Oberstdorfie spisywał się znakomicie. W seriach treningowych zajmował drugie i trzecie miejsce, a w kwalifikacjach był czwarty.

W serii próbnej przed poniedziałkowym konkursem był trzeci, a po pierwszej serii zajmował piąte miejsce. W drugiej skoczył bardzo dobrze i zajmował ex aequo drugie miejsce z Austriakiem Danielem Tschofenigiem.

"Wydarzenia": Nastolatkowie zbudowali skocznię narciarską Polsat News

Trzęsienie ziemi w Oberstdorfie. Szokująca dyskwalifikacja

I nagle nastąpiło w Oberstdorfie trzęsienie ziemi, które wprawiło w ekstazę ponad 25 tysięcy niemieckich kibiców. Okazało się bowiem, że za nieprzepisowy kombinezon Zajca został zdyskwalifikowany. Skorzystał na tym Felix Hoffmann, który przesunął się z czwartego na trzecie miejsce.

To pierwszy taki przypadek w tym sezonie i pierwsza tak spektakularna dyskwalifikacja w męskich skokach od wielkiej afery w czasie mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim.

- To była rutynowa kontrola czołowej szóstki. Zmierzyliśmy długość nogawki i okazała się za krótka o 3 mm - tłumaczył Mathias Hafele, który odpowiada w tym sezonie za kontrolę sprzętu w Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

Mathias Hafele opowiedział o kulisach dyskwalifikacji

- Ten pomiar jest standardową częścią procedury dopuszczania kombinezonu do startu, ale nie wiemy, co robią ze strojami przed nim. Jedną z możliwości jest to, że został naciągnięty przed tą procedurą i wtedy wszystko wyglądało ok, a już podczas konkursu znów był krótszy. Ale nie wiem, co tak naprawdę z nim zrobiono - tłumaczył Austriak, który w ostatnich latach pracował w polskiej kadrze.

Ta dyskwalifikacja z pewnością wstrząsnęła inauguracyjnym konkursem w Niemczech.

Oczywiście była złość i rozczarowanie. To normalna reakcja, gdy otrzymujesz dyskwalifikację, ale wszystko odbywało się w spokojnej atmosferze. Nie było żadnych krzyków. Uszanowali tę decyzję

Dzięki dyskwalifikacji Zajca, Niemcy cieszyli się z podium. Martin Schmitt skomentował zdarzenie

Na dyskwalifikacji Zajca skorzystał Hoffmann. Zapytaliśmy zatem Martina Schmitta, eksperta Eurosportu i byłego znakomitego skoczka, co o tym sądzi.

To oczywiście zawsze przykre, kiedy takie decyzje zapadają po konkursie. W jego wypadku akurat nie wszystko było w porządku. Ta różnica trzech milimetrów nie dała mu jakiejś wielkiej przewagi, ale jednak nie było to w zgodzie z przepisami. Zawsze to jest duże ryzyko, kiedy kombinezony są na limicie. Nie wiem, czy kiedy był odprężony i mierzył kombinezon w hotelu, to ta nogawka też była za krótka. Może liczył na szczęście, że uda mu się przebrnąć kontrolę

Z Oberstdorfu - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Timi Zajc EPA/ANNA SZILAGYI PAP

Mathias Hafele IMAGO/Ulrich Wagner Newspix.pl

Martin Schmitt Marcin Golba/Nur Photo AFP