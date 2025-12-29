Partner merytoryczny: Eleven Sports

Trzęsienie ziemi na początek Turnieju Czterech Skoczni. Spektakularna dyskwalifikacja

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Zwycięstwo Domena Prevca na inaugurację 74. Turnieju Czterech Skoczni nie jest żadną niespodzianką, bo to w końcu lider Pucharu Świata, który w tym sezonie jest prawdziwym dominatorem. W Oberstdorfie zanotował szóstą wygraną tej zimy w 12 konkursie. Już jednak w pierwszym konkursie niemiecko-austriackiej byliśmy świadkami prawdziwego trzęsienia ziemi.

Skoczek narciarski ubrany w kombinezon startowy, trzymający narty, z numerem startowym i licznymi logotypami sponsorów, stoi na tle trybun podczas zawodów sportowych.
Timi ZajcEPA/ANNA SZILAGYIPAP

  • Domen Prevc zwyciężył w inauguracyjnym konkursie 74. Turnieju Czterech Skoczni, potwierdzając dominację w tym sezonie.
  • Timi Zajc został zdyskwalifikowany z powodu nieprzepisowego kombinezonu, co wywołało ogromne emocje i trzęsienie ziemi w Oberstdorfie.
  • Dyskwalifikacja Słoweńca umożliwiła Felixowi Hoffmannowi awans na podium, a całą sytuację skomentował ekspert Martin Schmitt.
Słoweniec Timi Zajc w Oberstdorfie spisywał się znakomicie. W seriach treningowych zajmował drugie i trzecie miejsce, a w kwalifikacjach był czwarty.

W serii próbnej przed poniedziałkowym konkursem był trzeci, a po pierwszej serii zajmował piąte miejsce. W drugiej skoczył bardzo dobrze i zajmował ex aequo drugie miejsce z Austriakiem Danielem Tschofenigiem.

Trzęsienie ziemi w Oberstdorfie. Szokująca dyskwalifikacja

I nagle nastąpiło w Oberstdorfie trzęsienie ziemi, które wprawiło w ekstazę ponad 25 tysięcy niemieckich kibiców. Okazało się bowiem, że za nieprzepisowy kombinezon Zajca został zdyskwalifikowany. Skorzystał na tym Felix Hoffmann, który przesunął się z czwartego na trzecie miejsce.

To pierwszy taki przypadek w tym sezonie i pierwsza tak spektakularna dyskwalifikacja w męskich skokach od wielkiej afery w czasie mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim.

- To była rutynowa kontrola czołowej szóstki. Zmierzyliśmy długość nogawki i okazała się za krótka o 3 mm - tłumaczył Mathias Hafele, który odpowiada w tym sezonie za kontrolę sprzętu w Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

    Mathias Hafele opowiedział o kulisach dyskwalifikacji

    - Ten pomiar jest standardową częścią procedury dopuszczania kombinezonu do startu, ale nie wiemy, co robią ze strojami przed nim. Jedną z możliwości jest to, że został naciągnięty przed tą procedurą i wtedy wszystko wyglądało ok, a już podczas konkursu znów był krótszy. Ale nie wiem, co tak naprawdę z nim zrobiono - tłumaczył Austriak, który w ostatnich latach pracował w polskiej kadrze.

    Ta dyskwalifikacja z pewnością wstrząsnęła inauguracyjnym konkursem w Niemczech.

    Oczywiście była złość i rozczarowanie. To normalna reakcja, gdy otrzymujesz dyskwalifikację, ale wszystko odbywało się w spokojnej atmosferze. Nie było żadnych krzyków. Uszanowali tę decyzję
    opowiadał Hafele.

    Dzięki dyskwalifikacji Zajca, Niemcy cieszyli się z podium. Martin Schmitt skomentował zdarzenie

    Na dyskwalifikacji Zajca skorzystał Hoffmann. Zapytaliśmy zatem Martina Schmitta, eksperta Eurosportu i byłego znakomitego skoczka, co o tym sądzi.

    To oczywiście zawsze przykre, kiedy takie decyzje zapadają po konkursie. W jego wypadku akurat nie wszystko było w porządku. Ta różnica trzech milimetrów nie dała mu jakiejś wielkiej przewagi, ale jednak nie było to w zgodzie z przepisami. Zawsze to jest duże ryzyko, kiedy kombinezony są na limicie. Nie wiem, czy kiedy był odprężony i mierzył kombinezon w hotelu, to ta nogawka też była za krótka. Może liczył na szczęście, że uda mu się przebrnąć kontrolę
    mówił Schmitt.

    Z Oberstdorfu - Tomasz Kalemba, Interia Sport

    Tak wyglądały naśnieżony kompleks Średniej Krokwi w Zakopanem w połowie grudnia ubiegłego roku. Dziś to jest marzenie. W ramce uszkodzony igelit na tym obiekcie
    Skoki Narciarskie

    Skoczek narciarski ubrany w niebieski kombinezon i kask ochronny unosi się w powietrzu podczas skoku, widoczne logo sponsora oraz numer startowy, tło rozmyte, akcent na dynamiczny ruch.
    Timi ZajcEPA/ANNA SZILAGYIPAP
    Mężczyzna z krótkimi siwymi włosami, ubrany w granatową koszulkę służbową z logotypem, na szyi ma identyfikator i radiotelefon, stoi na tle jasnej ściany.
    Mathias HafeleIMAGO/Ulrich WagnerNewspix.pl
    Mężczyzna w jasnej kurtce na pierwszym planie, patrzący w bok, w tle dwie rozmazane postacie w ciemnych ubraniach.
    Martin SchmittMarcin Golba/Nur PhotoAFP

