Trudny czas Piotra Żyły. Tajemnicze słowa polskiego skoczka

Żyła skończył bowiem zawody na 28. miejscu, ale po krótkiej "ciszy medialnej" stanął przed kamerami Eurosportu. Rozmowa z nim z pewnością była dużym wyzwaniem dla Kacpra Merka, bo Żyła w swoim stylu nie chciał zbyt wiele mówić. Najważniejsze, co można wyciągnąć z tej wymiany zdań to ocena obecnej dyspozycji przez samego skoczka. - Tak, czuję się dobrze przygotowany. Tutaj już czuję tak, jakby to (dobre skoki przyp. red.) miały być, ale jeszcze nie ma - powiedział tajemniczo Żyła.