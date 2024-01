Na Bergisel pojawił się jednak przed konkursem, ale w roli... przedskoczka. Zapytany o to, czy to mu w czymś pomogło, odparł: - Ten skok w Innsbrucku pokazał mi, jak nie powinienem robić. Trafiłem na bardzo podobne warunki, jak w kwalifikacjach. Znowu było mocno w plecy za bulą i nie był to wybitny skok. To, co miałem jednak założone, zadziałało, choć nie do końca to zrealizowałem. Ten skok zatem się przydał, bo dowiedzieliśmy się, w którą stronę nie pójść.