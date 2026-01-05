Trik Domena Prevca daje mu przewagę? Polski skoczek skomentował
Po konkursie w Garmisch-Partenkirchen dziennikarze zapytali Domena Prevca o to, jaki jest sekret jego sukcesu, odparł: - Sekretem jest regularność każdego dnia lata. Od kwietnia do początku zimy, a potem od początku sezonu. I poprawa każdego dnia. Wiele się mówi też o tym, że za jego sukcesami stoją... buty, a dokładnie sposób ich wiązania. Interia Sport zapytała Dawida Kubackiego, czy to może pomagać Słoweńcowi w oddawaniu dobrych skoków.
Domen Prevc ma niesamowitą mobilność kostki, o czym mówiło się też w przypadku jego brata Petera.
- Dzięki temu może zbliżyć nartę do ciała, mimo że widać, że but jest niemal przyklejony do narty. Luźna pięta w bucie pozwala mu jednocześnie przesuwać powierzchnię kombinezonu w powietrzu, co pozwala mu latać znacznie efektywniej - tłumaczył Sven Hannawald w Sportschau.
Ten trik może dawać przewagę Domenowi Prevcowi?
Aby to jednak zadziałało, Prevc luźno wiąże buty. To trik, o którym mówi się dużo na Turnieju Czterech Skoczni.
- Pamiętam, jak jechaliśmy z nim wyciągiem w Garmisch-Partenkirchen w 2016 roku i powiedział mi, że wiąże buty jak trampki. Inni nie mogą po prostu zacząć tak luźno wiązać butów. Domen robi to od dawna. Czuje się przy tym bezpiecznie - opowiadał Hannawald.
Dawid Kubacki skomentował informacje o Prevcu
A jak wiąże buty Dawid Kubacki?
- Raczej mocno wiążę buty, żeby z ich nie wypaść - przyznał nasz znakomity skoczek.
Nie wiem, jak Domen wiąże buty. Ja to też robię w specyficzny sposób, bo tak się nauczyłem i tak skaczę już od 20 lat. I też działało, ale były też okresy, że nie działało. Wydaje mi się, że sposób wiązania butów nie ma najmniejszego znaczenia, bo to jest tak naprawdę kwestia indywidualna. Najważniejsze, by było na tyle bezpiecznie, żeby nie wypaść z nich powietrzu
Niedzielny konkurs w Innsbrucku wygrał po raz pierwszy w karierze Japończyk Ren Nikaido. Zatrzymał on tym samym zwycięski marsz Domena Prevca w Turnieju Czterech Skoczni. Najlepszym z Polaków był Kacper Tomasiak, który zajął ósme miejsce. Na 30. pozycji rywalizację zakończył Kubacki.
Z Innsbrucka - Tomasz Kalemba, Interia Sport