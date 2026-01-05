Trik Domena Prevca daje mu przewagę? Polski skoczek skomentował

Nie wiem, jak Domen wiąże buty. Ja to też robię w specyficzny sposób, bo tak się nauczyłem i tak skaczę już od 20 lat. I też działało, ale były też okresy, że nie działało. Wydaje mi się, że sposób wiązania butów nie ma najmniejszego znaczenia, bo to jest tak naprawdę kwestia indywidualna. Najważniejsze, by było na tyle bezpiecznie, żeby nie wypaść z nich powietrzu