To on był problemem w kadrze skoczków. Zawodnikom nawet nie chciało się z nim trenować

Interia Sport wielokrotnie zresztą pisała o tym, że to nie Thurnbichler odpowiada za to, co stało się na początku sezonu, ale cały sztab z naciskiem właśnie na Noelke. Niemiec, który w przeszłości też był skoczkiem, zajechał naszych zawodników fizycznie.

Ten plan miał dać Polakom przewagę. Skoczkowie tracili ochotę do treningu

To miał być plan, który da Polakom przewagę w zimie, ale - jak widać - nie wypalił. Skoczkowie w wypowiedziach - poza oficjalnymi rozmowami - dawali do zrozumienia, że jeszcze nigdy nie mieli takiej dawki treningów. Otwarcie przyznawali - i to już na początku sezonu - że czują się tak, jakby mieli w nogach cały i do tego bardzo trudny sezon. Jeszcze przed sezonem zamiast wyświeżenia, przyszła kolejna dawka treningów. Ci najstarsi w kadrze mówili, że nie pamiętali takiego nawału treningów. Bez dwóch zdań, za to, jak polscy skoczkowie wyglądają dziś fizycznie, odpowiada właśnie Noelke, który jednak przekonywał, że wyniki badań u naszych zawodników były naprawdę rekordowe. I może rzeczywiście tak było, ale jest jeszcze coś takiego, jak czucie skoczków, a to było u nich jednoznaczne.