Popatrzmy na Aleksandra Zniszczoła. Będziemy mieć niespodziankę. Spójrzmy na prędkości na progu naszych zawodników. Paweł Wąsek i Piotr Żyła mają je znacznie gorsze niż czołówka. W przypadku Olka wiemy teraz, co powinniśmy zrobić. I będziemy mieć lepsze wejście w nowy rok. Testowaliśmy coś. Z powodu braku czasu nie było możliwości, by zastosować to w przypadku wszystkich zawodników. Zrobiliśmy to w przypadku Olka i widzimy efekt