W skrócie Timi Zajc został wykluczony z Turnieju Czterech Skoczni po dwóch dyskwalifikacjach związanych z nieodpowiednią długością nogawki kombinezonu.

Słoweńcy tłumaczyli incydent wpływem warunków atmosferycznych na materiał, ale specjaliści i polscy trenerzy podają te wyjaśnienia w wątpliwość.

Kontrolerzy FIS postanowili przeprowadzić bardziej szczegółowe kontrole, a cała sytuacja wywołała szeroką dyskusję na temat regulaminów i uczciwości w skokach narciarskich.

Timi Zajc w pierwszym konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie zajął drugie miejsce, ale nie stanął na podium. Nie przeszedł bowiem kontroli przeznaczonej po zawodach dla sześciu najlepszych zawodników.

Okazało się, że jedna z nogawek w jego kombinezonie była za krótka o trzy milimetry. Chwilę po tym zdarzeniu Zajc zamieścił w mediach społecznościowych wpis, że do kolejnego konkursu rozciągnie kombinezon i wszystko będzie w porządku. Tym jednak sprowokował kontrolerów Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), choć wpis ostatecznie usunął.

"Wydarzenia": Nastolatkowie zbudowali skocznię narciarską Polsat News

Mathias Hefele podążył tropem Timiego Zajca i zakończył jego udział w Turnieju Czterech Skoczni

Tropem Zajca w Garmisch-Partenkirchen podążył zatem Mathias Hafele, kontroler sprzętu w FIS, który zaskoczył wszystkich skoczków i udał się na górę skoczni. Tam nie dopuścił Zajca do startu, bo tym razem jedna z jego nogawek była za krótka o cztery milimetry.

Słoweniec został znowu zdyskwalifikowany. To oznaczało drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną. Dla Zajca zatem Turniej Czterech Skoczni już się skończył, a jego kraj stracił miejsce na dwa najbliższe konkursu - w Innsbrucku i Bischofshofen.

Robert Hrgota, trener kadry Słoweńców, mówił o tym, że Zajc miał ten sam kombinezon, co w środowych kwalifikacjach i wówczas nogawka była w porządku, a jednak w konkursie znowu była za krótka. Tłumaczył to tym, że zmieniała się mocno temperatura kombinezonu i materiał mógł zmienić swoje właściwości.

Hafele zapytany o to, dlaczego akurat w Garmisch-Partenkirchen wybrał się na kontrolę na górę skoczni, odparł: - Chciałem zrobić niespodziankę. Miałem pomysł, by sprawdzić pewne rzeczy na górze, bo mamy takie możliwości. Nie ukrywam, że skoczkowie byli zaskoczeni, ale spodziewałem się takiej reakcji.

Polacy obalają teorię Słoweńców. "Chyba, że ma materiał, którego nie znam"

Czy to jednak możliwe, by kombinezon aż tak reagował na zamieniającą się temperaturę?

- W różnych warunkach kombinezony różnie się zachowują. Zależy to też od materiału. Dlatego trzeba to na bieżąco sprawdzać i my to robimy. Robimy to po konkursie i przed konkursami. Trzeba trzymać rękę na pulsie, bo kontrole - jak widać - są co do milimetra. Szczególnie dotyczy to obwodów - tłumaczył Maciej Maciusiak, trener kadry polskich skoczków, który jednak nie chciał zagłębiać się w problem Zajca.

- Temperatura oczywiście ma wpływ, ale jeśli kombinezon jest dobrze uszyty, to nie powinno nic się wydarzyć - dodał.

Nie bez kozery warto poruszyć temat tego, że temperatura może mieć wpływ na kombinezon, bo w Innsbrucku i Bischofshofen konkursy mają się odbywać w solidnym mrozie. W Innsbrucku w godzinach kwalifikacji i konkursu temperatura może sięgać minus 10 stopni Celsjusza, a w Bischofshofen nawet więcej.

Nie wierzę w to, że kombinezon skurczył się pod wpływem warunków atmosferycznych. Pracuję nad kombinezonami wiele lat i owszem może się on naciągnąć, ale nie skurczyć. Najczęściej ma to miejsce w przypadku deszczu albo dużej wilgotności powietrza. Raczej z tym zazwyczaj problem. To, że kombinezon mógł się skurczyć, to jest wymysł. Chyba że ma materiał, którego nie znam, w co wątpię

