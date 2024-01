Austriacy, jako gospodarze, wystawili więcej skoczków, w tym swoją być może przyszłą gwiazdę - Stephana Embachera . Niespełna 18-letni zawodnik osiągnął 121 metrów, za co otrzymał notę 108,1 pkt i oczywiście został liderem.

Jako pierwszy z Polaków zaprezentował się Kot. Skoczył 123,5 m, co było najdłuższym rezultatem w tym momencie i z notą 106,4, bo miał lepsze warunki, przegrywał tylko z Embacherem. Wyprzedził go m.in. kolejny z Polaków. Wąsek wylądował co prawda krócej, bo na 122. metrze, ale otrzymał notę zaledwie o 0,1 gorszą od lidera z Austrii.