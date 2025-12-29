TCS. O której skoki w Oberstdorfie dzisiaj? Gdzie obejrzeć? [NA ŻYWO, TV]

Pierwszy konkurs Turnieju Czterech Skoczni w skokach narciarskich na skoczni HS 137 w Oberstdorfie odbędzie się dzisiaj o godzinie 16:30. Transmisję na żywo z zawodów będzie można obejrzeć na kanałach TVN i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny platformie HBO Max. Relacja tekstowa z serii próbnej i konkursu oraz wyniki w Interii Sport.

Rusza 74. Turniej Czterech Skoczni. Rywalizacja jak zwykle odbędzie się na skoczniach w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen, Innsbrucku i Bischofshofen. Od 45. edycji i sezonu 1996/1997 zawodnicy rywalizują w systemie KO. Polega on na tym, że skoczkowie skaczą w parach wyłonionych na podstawie kwalifikacji. Zwycięzca pary ma gwarantowany awans do II serii zawodów, a promocję uzyskuje także piątka lucky loserów (szczęśliwych przegranych).

Dzisiaj pierwsze zawody tegorocznej edycji TCS na skoczni Schattenbergschanze w Oberstdorfie. Nie jest to najszczęśliwszy obiekt dla naszych zawodników. Dopiero w 2004 roku "odczarował" go Adam Małysz, który zajął wówczas 3. miejsce. "Orzeł z Wisły" nawet w swoim zwycięskim turnieju 2000/2001 nie potrafił wskoczyć tutaj do czołowej trójki. Później Polak w 2007 roku był jeszcze trzeci, a dzień później został autorem pierwszego polskie triumfu na Schattenbergschanze.

Małysz jednak nie wygrał na tym obiekcie w trakcie Turnieju Czterech Skoczni, a w zawodach, które rozegrano w ramach zwykłego Pucharu Świata. Pierwszym Polakiem, który triumfował w Oberstdorfie podczas wyścigu po Złotego Orła, był Kamil Stoch. Ta sztuka udała mu się dopiero w 2017 roku, wcześniej jeszcze zajmował drugą lokatę, co powtórzył także jeszcze raz w trakcie swojej kariery. Ponadto trzy razy na podium stawał tutaj Dawid Kubacki, który trzykrotnie był trzeci, natomiast raz na drugiej pozycji uplasował się Piotr Żyła. Łącznie Polacy uzbierali 10 podiów na Schattenbergschanze.

