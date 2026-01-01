Partner merytoryczny: Eleven Sports

TCS. O której skoki w Garmisch-Partenkirchen dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV?

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Czas na drugi konkurs Turnieju Czterech Skoczni 2025/2026. Zgodnie z tradycją rywalizacja w Nowy Rok zostanie rozegrana na skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Polscy kibice z pewnością liczą na udane występy Kacpra Tomasiaka i Kamila Stocha oraz pozostałych naszych skoczków. Gdzie oglądać w TV TCS w Ga-Pa dzisiaj? Transmisja na żywo, stream. Skoki narciarskie. Relacja tekstowa i wyniki konkursu w Interii Sport.

Skoczek narciarski w niebieskim kombinezonie i białym kasku wykonuje skok w powietrzu na tle czystego nieba, szeroko rozstawione narty z widocznymi napisami producenta.
Kacper Tomasiak podczas Turnieju Czterech Skoczni 2025/2026ANNA SZILAGYIEPA

Drugi konkurs 74. Turnieju Czterech Skoczni w skokach narciarskich na skoczni HS 142 w Garmisch-Partenkirchen odbędzie się dzisiaj w Nowy Rok o godzinie 14:00. Transmisję na żywo w TV z zawodów będzie można obejrzeć na kanałach TVN-u i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny platformie HBO Max. Relacja tekstowa z serii próbnej i konkursu oraz wyniki w Interii Sport.

Apoloniusz Tajner: Gdyby tak prosto było wychować skoczka, to mielibyśmy ich wieluPolsat Sport

Skoki w Garmisch-Partenkirchen. O której godzinie Turniej Czterech Skoczni dzisiaj? [NA ŻYWO, TV]

Czas na drugi przystanek 74. Turnieju Czterech Skoczni. Rywalizacja jak zwykle została zainaugurowana w Oberstdorfie i wygrał ją Domen Prevc, a teraz kolej na Garmisch-Partenkirchen i konkurs noworoczny.

Skocznia Grosse Olympiaschanze nie jest najłatwiejsza dla Polaków. Trzykrotnie na podium stawał tu Adam Małysz i choć czynił to w trzech latach z rzędu, to nigdy nie zdołał wygrać. Ponadto dwa razy ta sztuka udała się Kamilowi Stochowi, który w 2018 roku stał się pierwszym skoczkiem z naszego kraju, który triumfował na tym obiekcie.

Trzy razy w TOP 3 zawody kończył za to Dawid Kubacki, który raz zwyciężył, a w 2021 roku ustanowił nowy rekord skoczni, lądując na 144. metrze. Rekord przetrwał cztery lata, aż w 2025 roku odebrał mu go Michael Hayboeck, który poprawił rezultat naszego zawodnika o jeden metr. Poza tym jedno podium spośród Polaków na Grosse Olympiaschanze wywalczył Piotr Żyła.

Drugi konkurs 74. Turnieju Czterech Skoczni w skokach narciarskich na skoczni HS 142 w Garmisch-Partenkirchen odbędzie się dzisiaj w Nowy Rok o godzinie 14:00. Relacja tekstowa z serii próbnej i konkursu oraz wyniki w Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z zawodów będzie można obejrzeć na kanałach TVN i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny platformie HBO Max.

Zobacz również:

Mathias Hafele
Turniej Czterech Skoczni

Mocne uderzenie Mathiasa Hafele na koniec roku. Pięć milimetrów i nie ma dwóch gwiazd

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba
Kacper Tomasiak
Kacper TomasiakPhilipp GuellandAFP
Skoczek narciarski w locie nad miastem, z rozległym widokiem na dolinę i góry w tle, w pełnym stroju sportowym i numerze startowym, dynamiczny moment w czasie zawodów.
Paweł WąsekEPA/ANNA SZILAGYIPAP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja