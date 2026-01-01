TCS. O której skoki w Garmisch-Partenkirchen dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV?

Drugi konkurs 74. Turnieju Czterech Skoczni w skokach narciarskich na skoczni HS 142 w Garmisch-Partenkirchen odbędzie się dzisiaj w Nowy Rok o godzinie 14:00. Transmisję na żywo w TV z zawodów będzie można obejrzeć na kanałach TVN-u i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny platformie HBO Max. Relacja tekstowa z serii próbnej i konkursu oraz wyniki w Interii Sport.

Apoloniusz Tajner: Gdyby tak prosto było wychować skoczka, to mielibyśmy ich wielu Polsat Sport

Skoki w Garmisch-Partenkirchen. O której godzinie Turniej Czterech Skoczni dzisiaj? [NA ŻYWO, TV]

Czas na drugi przystanek 74. Turnieju Czterech Skoczni. Rywalizacja jak zwykle została zainaugurowana w Oberstdorfie i wygrał ją Domen Prevc, a teraz kolej na Garmisch-Partenkirchen i konkurs noworoczny.

Skocznia Grosse Olympiaschanze nie jest najłatwiejsza dla Polaków. Trzykrotnie na podium stawał tu Adam Małysz i choć czynił to w trzech latach z rzędu, to nigdy nie zdołał wygrać. Ponadto dwa razy ta sztuka udała się Kamilowi Stochowi, który w 2018 roku stał się pierwszym skoczkiem z naszego kraju, który triumfował na tym obiekcie.

Trzy razy w TOP 3 zawody kończył za to Dawid Kubacki, który raz zwyciężył, a w 2021 roku ustanowił nowy rekord skoczni, lądując na 144. metrze. Rekord przetrwał cztery lata, aż w 2025 roku odebrał mu go Michael Hayboeck, który poprawił rezultat naszego zawodnika o jeden metr. Poza tym jedno podium spośród Polaków na Grosse Olympiaschanze wywalczył Piotr Żyła.

Drugi konkurs 74. Turnieju Czterech Skoczni w skokach narciarskich na skoczni HS 142 w Garmisch-Partenkirchen odbędzie się dzisiaj w Nowy Rok o godzinie 14:00. Relacja tekstowa z serii próbnej i konkursu oraz wyniki w Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z zawodów będzie można obejrzeć na kanałach TVN i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny platformie HBO Max.

Kacper Tomasiak Philipp Guelland AFP

Paweł Wąsek EPA/ANNA SZILAGYI PAP