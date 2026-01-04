Partner merytoryczny: Eleven Sports

TCS. O której skoki narciarskie w Innsbrucku dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV?

Aleksy Kiełbasa

Trzeci konkurs 74. Turnieju Czterech Skoczni zostanie rozegrany dzisiaj na skoczni Bergisel w Innsbrucku. Polscy kibice z pewnością liczą na kolejny udany start Kacpra Tomasiaka oraz pozostałych naszych skoczków. Gdzie oglądać w TV TCS w Innsbrucku dzisiaj? Transmisja na żywo, stream. Skoki narciarskie. Relacja tekstowa i wyniki konkursu w Interii Sport.

Skoczek narciarski w locie na tle jasnego nieba, dynamiczna sylwetka w stroju sportowym i kasku, charakterystyczne długie narty rozchylone na boki.
Kacper Tomasiak podczas konkursu 74. Turnieju Czterech Skoczni w Ga-PaTomasz MarkowskiNewspix.pl

Trzeci konkurs 74. Turnieju Czterech Skoczni w skokach narciarskich na skoczni HS 128 w Innsbrucku odbędzie się dzisiaj o godzinie 13:30. Transmisję na żywo w TV z zawodów będzie można obejrzeć na kanałach TVN-u i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny platformie HBO Max. Relacja tekstowa z serii próbnej i konkursu oraz wyniki w Interii Sport.

Skoki w Innsbrucku. O której godzinie Turniej Czterech Skoczni dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Przed nami trzeci konkurs 74. Turnieju Czterech Skoczni. Zgodnie ze zwyczajem gospodarzem tych zawodów będzie skocznia Bergisel w Innsbrucku, na której wielokrotnie dochodziło do zwrotów akcji, jeśli chodzi o klasyfikację generalną cyklu. Jest to trudny obiekt ze względu na często zmienne i trudne warunki, a także konstrukcję skoczni ze specyficznym przeciwstokiem osadzonym w imponującej niecce.

Dosyć często, bo aż 11 razy na podium w Innsbrucku stawali Polacy. Jedno zwycięstwo i trzy drugie miejsca zanotował Adam Małysz. Dwie wygrane, a także drugie i trzecie miejsce osiągnął Kamil Stoch. Z kolei na każdym ze stopni podium po razie stawał Dawid Kubacki.

Wiele na to wskazuje, że pewnie po triumf w TCS zmierza Domen Prevc, który po dwóch konkursach ma 35 punktów przewagi nad drugim Janem Hoerlem i ponad 40 nad trzecim Stefanem Embacherem. Forma Słoweńca, który triumfował zarówno w Oberstdorfie, jak i Garmisch-Partenkirchen jest znakomita, ale Bergisel już nie raz potrafiła poskromić największych faworytów.

Trzeci konkurs 74. Turnieju Czterech Skoczni w skokach narciarskich na skoczni HS 128 w Innsbrucku odbędzie się dzisiaj o godzinie 13:30. Relacja tekstowa z serii próbnej i konkursu oraz wyniki w Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z zawodów będzie można obejrzeć na kanałach TVN-u i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny platformie HBO Max.

Skocznia Bergisel w Innsbruku, a w ramce pomnik poświęcony ofiarom największj tragedii, jaka rozgerała się na tym obiekcie
Zawodnik w kombinezonie narciarskim i kasku trzyma narty podczas zawodów skoków narciarskich, w tle widoczne rozmyte światła oraz zarys trybun.
Kacper TomasiakURS FLUEELEREast News
Kamil Stoch
Kamil StochHeikki Saukkomaa / LEHTIKUVA / AFPAFP

