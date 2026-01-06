TCS. O której skoki narciarskie w Bischofshofen dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV?

Finałowy konkurs 74. Turnieju Czterech Skoczni w skokach narciarskich na skoczni HS 142 w Bischofshofen odbędzie się dzisiaj o godzinie 16:30. Transmisję na żywo w TV z zawodów będzie można obejrzeć na kanałach TVN-u i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny platformie HBO Max. Relacja tekstowa z serii próbnej i konkursu oraz wyniki w Interii Sport.

74. Turniej Czterech Skoczni dobiega końca. Przed zawodnikami ostatni konkurs cyklu. W dotychczasowych trzech dwukrotnie triumfował Domen Prevc (w Oberstdorfie i Ga-Pa), a w Innsbrucku debiutanckie zwycięstwo odniósł Ren Nikaido. Domen był wówczas trzeci. Wszystko na to wskazuje, że to właśnie Słoweniec zgarnie w tym roku Złotego Orła, co będzie chciał przypieczętować w Bischofshofen.

Oczy polskich kibiców będą przede wszystkim zwrócone na Kacpra Tomasiaka. Nasz 18-letni skoczek debiutuje w tym sezonie Pucharu Świata, więc naturalnie 74. TCS również jest dla niego debiutancki. Jak na razie radzi sobie znakomicie. W dotychczasowych konkursach zajmował kolejno 14. i dwa raz 8. miejsce, co pozwala mu plasować się przed ostatnimi zawodami na 10. lokacie w klasyfikacji generalnej turnieju. Cel dla Tomasiaka jest zatem jasny. Utrzymać pozycję w TOP 10.

Gorzej radzą sobie pozostali biało-czerwoni. Dopiero 21. w ostatnim dla siebie Turnieju Czterech Skoczni jest Kamil Stoch, 30. miejsce zajmuje Maciej Kot, 35. Paweł Wąsek, 45. Dawid Kubacki i 52. wycofany już z cyklu Piotr Żyła.

Na skoczni im. Paula Ausserleitnera Polacy stawali łącznie 11 razy. Trzykrotnie czynili to Kamil Stoch (trzy zwycięstwa) i Dawid Kubacki (jedno), po dwa razy Adam Małysz (jedno zwycięstwo i Piotr Fijas, a raz ta sztuka udała się Piotrowi Żyle. Co ciekawe, podium Piotra Fijasa na tym obiekcie, było pierwszym polskim podium w historii zawodów z cyklu Pucharu Świata. Jego rekordzistą od 2019 roku pozostaje Dawid Kubacki, który uzyskał wówczas odległość 145 metrów. Dziś o nawiązanie do tych wyników, a także odległości Kubackiego, samemu Kubackiemu i pozostałym naszym skoczkom będzie jednak bardzo trudno.

