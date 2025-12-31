Na początku miesiąca Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu częściowo przychylił się do apelacji rosyjskiej i białoruskiej federacji co do niewyrażania zgody do udziału sportowców z tych krajów jako tzw. neutralnych w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich 2026. Stało się jasne, że furtka dla nich nieco się uchyla.

22 grudnia Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa (FIS) zaktualizowała listę zawodników spełniających kryteria wspomnianej neutralności. Znaleźli się na niej dwaj skoczkowie - Daniił Sadriejew i Michaił Nazarow. 30 grudnia dołączył do nich Ilja Mańkow, choć to wzbudza silne emocje, bo jest on żołnierzem rosyjskiej armii, a powiązania z nią miały być jednym z czynników wykluczających.

Kwalifikację olimpijską trzeba jednak sobie wywalczyć wynikami w Pucharze Świata. Czas na to ucieka. - Trzeba zdobyć około 20 punktów, dwukrotnie dostać się do pierwszej dwudziestki. Jeśli uda nam się wystartować w Turnieju Czterech Skoczni i w Sapporo, to daje nam to sześć konkursów. Z oczywistych powodów pominiemy zawody w Zakopanem w Polsce - mówił wcześniej Dmitrij Dubrowski, prezes Rosyjskiej Federacji Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej.

Jak się okazało, na TCS nie zdobędą ani oczka, bo po prostu w nim nie wystąpią. Ogłosił to w rozmowie z agencją TASS trener kadry Jewgienij Plechow. Problemem są przedłużające się kwestie proceduralne związane z wydaniem wiz do strefy Schengen.

Nasi sportowcy wciąż nie otrzymali wiz Schengen; dokumenty są w ambasadzie

Dokumenty złożyliśmy na początku grudnia, zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, aby uzyskać wizy wcześniej, ale sytuacja okazała się bardziej skomplikowana, niż myśleliśmy - dodał.

Rosjanie walczą z czasem. Ostatnia szansa nastąpi w Sapporo

- Teraz postaramy się rozwiązać tę sprawę między 3 a 5 stycznia, co oznacza, że chłopaki na pewno nie pojadą na Turniej Czterech Skoczni. I tak już trudne zadanie kwalifikacji olimpijskich stanie się jeszcze trudniejsze, ale jak to mówią, nadzieja umiera ostatnia - przyznał.

Sadriejewowi, Nazarowowi i Mańkowowi pozostanie więc weekend w japońskim Sapporo (konkursy 17 i 18 stycznia). To będzie ostatnia szansa, bo później zamkną się rankingi.

IO odbędą się w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Rozpoczną się 6 lutego i potrwają przez 16 dni, czyli do 22 lutego.

Rosjanie są wściekli po wykluczeniu przez FIS Hendrik Schmidt AFP

Skocznie narciarskie w Predazzo zostały przebudowane specjalnie na ZIO 2026 Luca Bruno East News

Turniej Czterech Skoczni KERSTIN JOENSSON AFP