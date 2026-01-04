Ta afera wstrząsnęła światem skoków. Polak ofiarą. Teraz zabrał głos

W skrócie Paweł Wąsek został zdyskwalifikowany jako pierwszy skoczek w historii za obecność fluoru na nartach.

Przyczyną było zanieczyszczenie fabryczne smaru użytego do nasmarowania nart, co potwierdziły dodatkowe kontrole.

Polak czuje się poszkodowany, ale Polski Związek Narciarski nie planuje drogi sądowej, a Wąsek wciąż szuka formy w sezonie.

Paweł Wąsek ma w tym sezonie wiele problemów, a w Innsbrucku doszedł mu jeszcze kolejny. Zapisał się jednak w historii skoków narciarskich, bo jako pierwszy zawodnik z tej dyscypliny, został zdyskwalifikowany za obecność fluoru na nartach.

W niedzielnych zawodach pełnił zatem rolę przedskoczka. Opowiedział też o wydarzeniach z soboty.

Paweł Wąsek: dla wszystkich to był szok

Zostałem poinformowany, że na moich nartach znaleziono fluor. Musiałem je zostawić do kontroli. FIS ściągnęła trenerów, by wyjaśnić, co się stało i skąd to się wzięło, bo dla wszystkich to był szok

To zawodnik, który ma szczęście do przedziwnych sytuacji. Bywał już dyskwalifikowany za nieprzepisową bieliznę. Nie wystąpił raz w konkursie, bo gdzieś zapodziały się jego buty, a teraz był autorem pierwszej dyskwalifikacji z powodu fluoru na nartach w świecie skoków.

- Jak się rypie, to wszystko po kolei. Bardzo szkoda, bo przez taką głupotę zarobiłem żółtą kartkę - powiedział Wąsek.

Polak czuje się poszkodowany, ale PZN nie będzie występował na drogę prawną

Polacy aż do niedzielnego poranka nie znali przyczyny obecności fluoru na nartach. Dopiero przed serią próbną FIS sprawdziła ponownie ich narty.

- Okazało się, że kostka smaru, który był nakładany na narty, wyszła źle z produkcji. Była zanieczyszczona - tłumaczył Wąsek.

Rano zabrali moje narty i wyszedł wynik pozytywny. Potem serwis wyczyścił je, przesmarował i wynik był negatywny. Wzięli zatem kostkę smaru, z której korzystaliśmy dzień wcześniej i posmarowali nią jeszcze raz narty. Pomiar znowu wskazał obecność fluoru. Przynajmniej znamy powód, choć nie ukrywam, że czuję się poszkodowany. Nic jednak nie zrobię

Wojciech Jurowicz, kierownik polskiej drużyny oraz konsultant do spraw sprzętu i przepisów FIS, mówił jednak, że Polacy nie będą występowali na drogę prawną.

Organizatorzy poszli Wąskowi na rękę i zgodzili się, by skakał jako przedskoczek. Dzięki temu miał dwa dodatkowe skoki.

- Skakałem z konkretnym zadaniem. Szukamy bowiem ciągle tego, co nie działa. Już wiele razy zmieniałem pomysł na skok w tym sezonie, ale wciąż to nie wychodzi - mówił 26-latek.

Nie ma co ukrywać, że Wąsek wygląda na zrezygnowanego.

- W sobotę byłem trochę w rozsypce. Do tego cała sytuacja z fluorem dobiła mnie - zakończył.

Z Innsbrucka - Tomasz Kalemba, Interia Sport

