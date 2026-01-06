Właśnie mija dokładnie 25 lat od momentu, który na dobre zapisał się na najchlubniejszych kartach polskiej historii sportu. 6 stycznia 2001 roku Adam Małysz przypieczętował w Bischofshofen wielkie zwycięstwo w 49. Turnieju Czterech Skoczni, kładąc podwaliny pod "małyszomanię". Był pierwszym Polakiem, który triumfował w tych prestiżowych niemiecko-austriackich zawodach. Co więcej, zwyciężył z przewagą ponad 100 punktów na drugim Janne Ahonenem.

Jego wygrana była wówczas ogromną niespodzianką. Na scenariusz z Polakiem na pierwszym stopniu podium zupełnie nie byli gotowi organizatorzy. Boleśnie przekonał się o tym i sam zainteresowany i kibice, kiedy miał rozbrzmieć "Mazurek Dąbrowskiego".

Małysz na podium, ale hymnu Polski nie było. Do dziś trudno zapomnieć, co działo się na Turnieju Czterech Skoczni

Już początek sezonu Pucharu Świata 2000/2001 zwiastował dobrą formę Małysza. Polak zwyciężył w listopadzie w kwalifikacjach w Kuopio, lecz ostatecznie w zawodach głównych nie wystąpił. Został zdyskwalifikowany za zbyt długie narty. Potem doszło do sytuacji bez precedensu. Z powodu bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych odwołano aż pięć konkursów PŚ i skoczkowie wrócili do rywalizacji dopiero na Turniej Czterech Skoczni.

Po tak długiej i nietypowej przerwie ich dyspozycja mogła być zagadką. Formowało się jakieś grono faworytów, lecz mało kto umieszczał w nim zawodnika z Polski. A tu niespodzianka. W Oberstdorfie Małysz był 4., w Garmisch-Partenkirchen 3., a w Innsbrucku i Bischofshofen okazał się najlepszy ze wszystkich, dzięki czemu sięgnął po statuetkę.

Mimo że z konkursu na konkurs forma Małysza rosła, organizatorzy zawodów jakby nie dowierzali, że to on może ostatecznie zatriumfować. Gdy tak się stało i Polak stanął na najwyższym stopniu podium z biało-czerwoną flagą w ręku, nie odegrano "Mazurka Dąbrowskiego".

Nie zawiedli natomiast kibice. Wspierali Małysza w Austrii, przed telewizorami oraz na rynku w Wiśle. To tam postawiono ogromny telebim, przed którym zgromadziły się prawdziwe tłumy, by wspólnie celebrować zwycięstwo naszego skoczka. Po finałowej próbie był wybuch radości. Ludzie skakali z radości, wpadali sobie w objęcia, płakali ze wzruszenia. Odśpiewali też sportowcowi "Sto lat".

Emocje udzieliły się także bliskim Adama Małysza. Ich reakcje na triumf zarejestrowała kamera TVP. Poruszenia nie kryła mama sportowca, Ewa Małysz. "Jestem tak wzruszona, że nawet nie umiem nic powiedzieć. Cieszę się niesamowicie" - relacjonowała wówczas. Głos zabrała też żona Izabela. "Jestem bardzo dumna z męża. Wspaniały skok. Coś niesamowitego. Nie mogę przyzwyczaić się do tego faktu. Przepięknie. Jestem strasznie dumna i strasznie zadowolona" - wyznała.

U samego mistrza pojawiły się łzy. "Olbrzymie wzruszenie. Gratuluję. Nie dziwię się łzom, bo to wszystko jest tak piękne, że aż trudno uwierzyć, że prawdziwe" - mówił do Małysza przeprowadzający wywiad Krzysztof Miklas. "Dziękuję wszystkim kibicom, którzy zawsze we mnie wierzyli. Trudno mi cokolwiek w tej chwili powiedzieć, bo jestem tak szczęśliwy" - przyznawał wówczas 23-letni Adam łamiącym się głosem.

Jest to wynik na miarę marzeń, które każdy z nas miał, a one się w tej chwili spełniły

Dziś to już piękne wspomnienie, które odżywa w takich chwilach jak ta, kiedy celebrujemy okrągłą rocznicę. Mimo że minęło 25 lat, w wielu kibicach emocje z Turnieju Czterech Skoczni z sezonu 2000/2001 wciąż są żywe.

Adam Małysz wygrał Turniej Czterech Skoczni w sezonie 2000/2001 CALLE TOERNSTROEM AFP

Adam Małysz Lukasz Kalinowski/East News East News