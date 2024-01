Szalony TCS Pawła Wąska. Był przedskoczkiem, a skończył życiówką

To było fajne zakończenie tego trudnego turnieju. Udało mi się podnieść skoki na w miarę sensowny poziom. Atmosfera w drużynie była daleka od dobrej, bo nikt nie skakał tak, jakby chciał. Pod tym względem to był bardzo trudny turniej. Myślę jednak, że wyjeżdżamy z niego z podniesioną głową, bo każdy robi kroki naprzód. Idziemy do góry. To widać

~ powiedział Wąsek.