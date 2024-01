Kamil Stoch był jednym z trzech polskich zawodników, którzy zameldowali się w serii finałowej poniedziałkowego konkursu w Ga-Pa. Po skokach na odległość 130 i 133 m sklasyfikowany został na 25. pozycji. Wyżej od niego uplasowali się tym razem Aleksander Zniszczoł (21. lokata) i Piotr Żyła (22.).

Skoczek z Zębu nie zdecydował się na start w nowym kombinezonie. Jego modyfikacja miała pomóc w zwiększeniu prędkości najazdowych. Skorzystali z takiej opcji pozostali nasi reprezentanci.

Stoch postawił na swoim. Thurnbichler tłumaczy decyzję lidera kadry

Skąd decyzja odmowna trzykrotnego mistrza olimpijskiego? Nowy kombinezon założył tylko w serii próbnej. Potem wrócił do sprawdzonego wariantu.

- Biorę taki sprzęt, w którym czuję się najlepiej i najpewniej. Taki też sprzęt wybrałem na konkurs - zakomunikował krótko po konkursie w rozmowie z Onetem.

Niedługo później ten sam serwis poprosił o komentarz Thomasa Thurnbichlera. Austriacki trener nie bagatelizował tematu. Treściwie wytłumaczył stanowcze weto Stocha.

- To nie nowość w przypadku Kamila - przypomniał. - Zdarzało się, że kiedy my skakaliśmy w kombinezonach od Meiningera, on pozostawał przy tych od firmy Eschler. On po prostu potrzebuje miększego kombinezonu i te właśnie takie są. Kamil ma też trochę inny styl skakania od pozostałych.

- Dlatego wróciliśmy do starego sprzętu, ale jestem pewien, że Kamil jeszcze przetestuje to rozwiązanie. Kiedy wrócimy do domu, będziemy mogli przygotować w ten sposób także kombinezony firmy Eschler, bo tutaj nie mamy ich ze sobą - dodał Thurnbichler.

Na powrót do kraju trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. 72. Turniej Czterech Skoczni dobrnął do półmetka. Najlepsi skoczkowie świata przenoszą się teraz z Niemiec do Austrii. W czwartek konkurs w Innsbrucku, a dwa dni później finał w Bischofshofen.

Tomasz Kalemba: Patrząc na to, jak to wygląda, nie można być nastawionym pozytywnie. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Kamil Stoch / LUKASZ SZELAG/REPORTER / Reporter

Kamil Stoch /