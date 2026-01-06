Stoch wywołany w Bischofshofen. Złoty Orzeł dla Polaka, wielki moment
Nie zawiódł kibiców dzisiejszy konkurs wieńczący tegoroczny Turniej Czterech Skoczni. Triumfator został wyłoniony po szalonej końcówce, gdzie nie brakowało prób powyżej 140 metrów. W Bischofshofen dobrze pokazali się także Polacy, w tym Kamil Stoch. Dla Zakopiańczyka był to zarazem ostatni występ w kultowych niemiecko-austriackich zmaganiach. Tuż po zawodach doszło z tego powodu do wyjątkowego momentu. Spiker nagle wywołał nazwisko wielokrotnego mistrza olimpijskiego. W ręce gwiazdora trafił symboliczny Złoty Orzeł.
Obecnie trwająca kampania zimowa jest wyjątkowa dla Kamila Stocha. Wielokrotny mistrz olimpijski jeszcze przed jej rozpoczęciem oficjalnie ogłosił, że będzie ona ostatnią w jego karierze. W związku z tym każdy konkurs wywołuje łzy u większości kibiców sportowca. Nie inaczej było także w Bischofshofen, gdzie legendarny zawodnik po raz kolejny udowodnił klasę. Zakopiańczyk odbudował się po kiepskim rezultacie w Innsbrucku i we wtorek oddał dwie solidne próby.
Gdy wydawało się, iż po ostatnim skoku będzie mógł dłużej odpocząć i powoli pakować się na powrót do ojczyzny, nagle zaskoczyli go organizatorzy zmagań. Ku radości sporej grupy fanów, spiker wywołał nazwisko 38-latka. Przygotowano dla Zakopiańczyka symbolicznego Złotego Orła. Co prawda rozmiarami nie przypominał on trofeum dla zwycięzcy Turnieju Czterech Skoczni, ale liczył się sam gest. Ten został doceniony przez gwiazdora. W pewnym momencie pojawiło się wzruszenie.
