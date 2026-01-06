Obecnie trwająca kampania zimowa jest wyjątkowa dla Kamila Stocha. Wielokrotny mistrz olimpijski jeszcze przed jej rozpoczęciem oficjalnie ogłosił, że będzie ona ostatnią w jego karierze. W związku z tym każdy konkurs wywołuje łzy u większości kibiców sportowca. Nie inaczej było także w Bischofshofen, gdzie legendarny zawodnik po raz kolejny udowodnił klasę. Zakopiańczyk odbudował się po kiepskim rezultacie w Innsbrucku i we wtorek oddał dwie solidne próby.