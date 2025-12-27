Stoch stanął przed kamerą i ujawnił, co sądzi o Niemcach. Wyznał prawdę
Przed nami 74. Turniej Czterech Skoczni. Ostatni w sportowej karierze Kamila Stocha. Tuż przed jego rozpoczęciem polski mistrz olimpijski z Soczi i Pjongczangu podzielił się swoją opinią na temat niemieckich kibiców, którzy co roku tworzą wyjątkową atmosferę w Oberstdorfie. Skoczek udzielił szczerej wypowiedzi w rozmowie z portalem skijumping.pl. Materiał został opublikowany dzień przed startem zawodów.
Kamil Stoch schodzi już ze sceny skoków narciarskich. Zanim jednak pożegna się z kibicami, wystąpi na 74. Turnieju Czterech Skoczni.
Polski mistrz wygrywał ten turniej aż trzykrotnie w sezonach: 2016/17, 2017/18 i 2020/21. Tym razem nie należy do grona faworytów, ale będzie miał okazję jeszcze raz przeżyć niezapomniane emocje związane z Turniejem Czterech Skoczni.
Wszystko, jak co roku, zacznie się w Oberstdorfie. Tutaj Kamil Stoch wygrywał dwa razy: 30 grudnia 2017 r. w inauguracyjnym konkursie 66. Turnieju Czterech Skoczni oraz 3 lutego 2019 roku w konkursie lotów.
Tuż przed rozpoczęciem 74. Turnieju Czterech Skoczni materiał wideo z Kamilem Stochem pojawił się na kanale skijumping.pl w serwisie YouTube.
Kamil Stoch: "Niemcy potrafią zrobić dobre show". Oberstdorf oczami mistrza olimpijskiego
Polski skoczek narciarski powiedział wprost, co sądzi o niemieckich kibicach i jak wyglądają zawody w Oberstdorfie jego oczami.
Na początku Kamil Stoch powiedział, że Oberstdorf kojarzy mu się, przede wszystkim, z początkiem Turnieju Czterech Skoczni, który jest wydarzeniem bardzo "napompowanym medialnie". Dzięki temu zawsze zbiera na trybunach imponującą liczbę kibiców.
- Niemcy potrafią zrobić dobre show. A przy tym potrafią docenić dobre skoki, to trzeba im przyznać - wyznał Kamil Stoch na temat naszych zachodnich sąsiadów.
- Oczywiście, zawsze będą bardziej kibicować swoim. Widać, że szczerze doceniają dalekie, ładne skoki i wysiłek innych sportowców. Tam daje się to najmocniej odczuć - dodał.
Później Kamil Stoch zdradził nieco informacji zza kulis. Oto kolejny powód, dla którego polski mistrz tak bardzo lubi Oberstdorf.
- Mieszkamy w fajnym miejscu. W takim seminarium dla matek z dziećmi. Prowadzi to pani Marianna, którą, jeżeli to ogląda, to bardzo pozdrawiam. Jest naprawdę niesamowitą osobą. Przyjzanż, ciepłą, otwartą. Zawsze gości nas w super sposób i z chęcią tam jeżdżę - podsumował Kamil Stoch.