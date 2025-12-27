Stoch stanął przed kamerą i ujawnił, co sądzi o Niemcach. Wyznał prawdę

Kamil Stoch schodzi już ze sceny skoków narciarskich. Zanim jednak pożegna się z kibicami, wystąpi na 74. Turnieju Czterech Skoczni.

Polski mistrz wygrywał ten turniej aż trzykrotnie w sezonach: 2016/17, 2017/18 i 2020/21. Tym razem nie należy do grona faworytów, ale będzie miał okazję jeszcze raz przeżyć niezapomniane emocje związane z Turniejem Czterech Skoczni.

Wszystko, jak co roku, zacznie się w Oberstdorfie. Tutaj Kamil Stoch wygrywał dwa razy: 30 grudnia 2017 r. w inauguracyjnym konkursie 66. Turnieju Czterech Skoczni oraz 3 lutego 2019 roku w konkursie lotów.

Tuż przed rozpoczęciem 74. Turnieju Czterech Skoczni materiał wideo z Kamilem Stochem pojawił się na kanale skijumping.pl w serwisie YouTube.

Kamil Stoch: "Niemcy potrafią zrobić dobre show". Oberstdorf oczami mistrza olimpijskiego

Polski skoczek narciarski powiedział wprost, co sądzi o niemieckich kibicach i jak wyglądają zawody w Oberstdorfie jego oczami.

Na początku Kamil Stoch powiedział, że Oberstdorf kojarzy mu się, przede wszystkim, z początkiem Turnieju Czterech Skoczni, który jest wydarzeniem bardzo "napompowanym medialnie". Dzięki temu zawsze zbiera na trybunach imponującą liczbę kibiców.

- Niemcy potrafią zrobić dobre show. A przy tym potrafią docenić dobre skoki, to trzeba im przyznać - wyznał Kamil Stoch na temat naszych zachodnich sąsiadów.

- Oczywiście, zawsze będą bardziej kibicować swoim. Widać, że szczerze doceniają dalekie, ładne skoki i wysiłek innych sportowców. Tam daje się to najmocniej odczuć - dodał.

Później Kamil Stoch zdradził nieco informacji zza kulis. Oto kolejny powód, dla którego polski mistrz tak bardzo lubi Oberstdorf.

- Mieszkamy w fajnym miejscu. W takim seminarium dla matek z dziećmi. Prowadzi to pani Marianna, którą, jeżeli to ogląda, to bardzo pozdrawiam. Jest naprawdę niesamowitą osobą. Przyjzanż, ciepłą, otwartą. Zawsze gości nas w super sposób i z chęcią tam jeżdżę - podsumował Kamil Stoch.

Apoloniusz Tajner zaapelował do kibiców. Chodzi o Aleksandra Zniszczoła Polsat Sport

Kamil Stoch PZN materiały prasowe

Kamil Stoch JURE MAKOVEC/AFP/East News East News

Kamil Stoch AFP